Die Latte hängt hoch

Von Holger Siebnich Bühl - Der Tartanbelag vor der Hochsprunganlage im Bühler Jahnstadion leuchtet rot in der Sonne wie die Oberfläche eines neuen Basketballs. Vier Stunden lang hat ihn Wolfgang Lorenz mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet, damit die Topathleten, die morgen ab 17 Uhr beim Hochsprungmeeting an den Start gehen, beim Anlauf für ihre Höhenflüge nicht aus dem Tritt geraten. Als Meetingdirektor in der mittlerweile 22. Auflage der Veranstaltung weiß Lorenz, auf welche Details es ankommt. Und er kann sich auf ein eingespieltes Helferteam verlassen, das vollen Einsatz zeigt. Rund 40 Mitglieder des TV Bühl sind tagelang im Einsatz, um Sportlern und Zuschauern optimale Bedingungen zu bieten. Am Dienstagabend hat der Aufbau im Stadion begonnen. Mit Unterstützung eines Bulldozers brachten die Helfer die schwere Hochsprungmatte samt metallenem Wetterschutz in die richtige Position. Lorenz holte außerdem die beiden höhenverstellbaren Ständer aus der Garage, die im Alltag von Vereins- und Schulsport geschont werden und nur beim Meeting zum Einsatz kommen. Testweise hat er die Latte auch schon einmal richtig hochgelegt: auf 2,32 Meter. Das ist ein Zentimeter mehr als der Stadionrekord, den Eike Onnen 2015 aufstellte. Eine Marke, die Lorenz nur mit ausgestrecktem Arm erreicht: "Das ist schon eine Mordshöhe." Drei Athleten des Männerfelds -darunter auch Onnen selbst - haben Bestleistungen, die noch höher liegen. Insofern ist es laut Lorenz durchaus im Bereich des Möglichen, dass ein neuer Rekord fällt. Um die Höhenjagd anzuheizen, greifen die Veranstalter in die Geldschatulle. Bei den Herren wird jeder erfolgreiche Sprung ab 2,23 Meter mit einer Prämie honoriert. Bei den Damen winkt ab 1,92 Meter ein Bonus. Kandidatin dafür ist unter anderem Marie-Laurence Jungfleisch, die derzeit beste deutsche Hochspringerin und Zugpferd im Frauenfeld. Doch auch wenn solche Spitzenleistungen das i-Tüpfelchen eines Meetings sind, ist Lorenz schon im Vorfeld vollkommen zufrieden. Der größte Lohn für ihn und den Verein sind die positiven Reaktionen aus den Sportlerkreisen, die sich in einem regen Interesse niederschlagen. So meldeten sich in den vergangenen Tagen noch mehrere internationale Hochspringer beim Direktor mit der Bitte, in der Zwetschgenstadt kurzfristig an den Start gehen zu können. "Das ist ein gutes Zeichen", meint Lorenz. Die Wünsche konnte er allerdings nicht erfüllen: Mit jeweils zwölf Frauen und Männern ist das Starterfeld pickepackevoll. Für sie hat der TV Bühl wieder ein Rundum-sorglos-Paket mit Anreise, Übernachtung und Verpflegung geschnürt. Die meisten Sportler werden heute in der Zwetschgenstadt erwartet. Im Froschbächel-Hotel sind für sie und ihre Betreuer neun Einzel- und neun Doppelzimmer reserviert. Um Energie für den morgigen Wettkampf zu tanken, lädt der TV Bühl die Sportler heute Abend zur Pasta-Party im Stadion ein. Neben Kohlenhydraten in Teigwarenform gibt es Putenfleisch und Schweinefilet. Kulinarisch top vorbereitet, wird es dann morgen Nachmittag ernst. Die Höhenjagd für die Zuschauer einordnen wird das Moderatoren-Duo Peter Hirn und Uli Geis. Beste Sicht auf den Wettkampf ist ebenfalls garantiert. Links und rechts der Hochsprunganlage stehen die beiden Tribünen, die auch beim Zwetschgenfest-Umzug zum Einsatz kommen und insgesamt rund 250 Plätze bieten. Allerdings werden darauf nicht alle Besucher Platz finden. Im vergangenen Jahr pilgerten laut Lorenz rund 800 Leichtathletik-Fans ins Jahnstadion. Eine Resonanz, mit der er auch diesmal vollkommen zufrieden wäre. Vorausgesagt sind jedenfalls beste äußere Bedingungen, ohne Regen und bei moderaten Temperaturen. Für Lorenz und seine Helfer folgt nach dem Wettkampfende am Freitagabend direkt die nächste Herausforderung. Tribüne und Hochsprunganlage müssen gleich abgebaut werden, um Platz zu schaffen für die Aktion "Bühl bewegt sich", die am Samstag stattfindet. Es ist eben voller Einsatz gefragt.

