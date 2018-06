Kampfgeist und Durchhaltevermögen

Malsch

Störche zurück in Malsch Malsch (hli) - Nicht nur für den Verein Natur- und Umweltschutz Malsch ist es eine Sensation, dass sich zum ersten Mal seit knapp 80 Jahren wieder Störche in der Gemeinde niedergelassen und zwei Junge zur Welt gebracht haben. Jetzt wurden die Tiere beringt (Foto: pr). » Weitersagen (hli) - Nicht nur für den Verein Natur- und Umweltschutz Malsch ist es eine Sensation, dass sich zum ersten Mal seit knapp 80 Jahren wieder Störche in der Gemeinde niedergelassen und zwei Junge zur Welt gebracht haben. Jetzt wurden die Tiere beringt (Foto: pr). » - Mehr

Rastatt

Wertvolle Arbeit für Europa Rastatt (up) - Der Landkreis Rastatt und die finnische Stadt Vantaa haben ihr Partnerschaftsjubiläum gefeiert. 50 Jahre besteht die Verbindung bereits. Im Rahmen eines Festakts in Rastatt gab es viel Dank für die Gründungsväter sowie zwei ganz besondere Auszeichnungen (Foto: up). » Weitersagen (up) - Der Landkreis Rastatt und die finnische Stadt Vantaa haben ihr Partnerschaftsjubiläum gefeiert. 50 Jahre besteht die Verbindung bereits. Im Rahmen eines Festakts in Rastatt gab es viel Dank für die Gründungsväter sowie zwei ganz besondere Auszeichnungen (Foto: up). » - Mehr