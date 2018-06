Einblicke in mittelalterliche Architektur

Dank Kunsthistoriker Ulrich Coenen sei es gelungen, Böker, Architekturhistoriker und Inhaber des Lehrstuhls Baugeschichte an der Fakultät Architektur des KIT, für einen Vortrag über Erwin von Steinbach zu gewinnen, so Schnurr. Anlass ist der 700. Todestag des frühen Architekten.

Dabei war nicht nur spannend zu hören, wie Erwin von Steinbach die Sakralbauten der Gotik beeinflusst hat. Besonders eindrucksvoll kam zur Geltung, wie der Wissenschaftler Böker und seine Mitarbeiter arbeiten, mit welcher Akribie und auch Leidenschaft. Da wird verglichen, vermessen, in Augenschein genommen, per Ausschlussverfahren und Umkehrschluss Wahrscheinlichkeiten hergestellt und die Logik des Zeitgeistes und der Gesellschaft des Mittelalters herangezogen.

Was Böker mit seinem Vortrag beweist, ist die Baumeistertätigkeit von Erwin in Paris, Straßburg, Freiburg und Einflüsse in vielen anderen Städten in Deutschland, Frankreich, England und Italien. In Frankreich wird dies in das Reich des Mythos verwiesen. Die Beweislage, die Böker mit seinen Studenten zusammengetragen hat, scheint indes eindeutig.

Zum einen stellt der Wissenschaftler die Quellen seiner Forschungen vor. Das sind Grabsteine in Straßburg und Niederhaslach. "Eine exzeptionelle, ganz außerordentliche Quelle, die Einblick gibt in eine Baumeister-Dynastie." Obwohl nicht mehr sichtbar, belegt der Architektur-Professor durch eine europäische Reise zu Sakralbauten, dass es eine Inschrift am Straßburger Portal gegeben haben muss. Feine Ritz-Linien, die Textmenge und die Länge des Portalabschlusses passen perfekt zusammen.

Es gibt auch bautechnische Beweise, gezeichnete Architekturformen wie die großen Rosettenfenster in Paris, Straßburg und Freiburg. "In Freiburg wurden Dinge ausprobiert, wie der damals in Europa erstmalig realisierte durchbrochene Maßwerk-Turmhelm oder die große Fensterrosette". Das Freiburger Münster wurde 1269 begonnen, in Straßburg startete der Kathedralen-Bau im Jahr 1277.

"Die Bedeutung des Erwin von Steinbach für die gotische Baukunst kann nicht hoch genug eingeschätzt werden", ist Böker überzeugt. "Er hat den Maßwerkstil erfunden und weiterentwickelt und damit die europäische Architektur wesentlich beeinflusst."

Aus welchem Steinbach kommt nun dieser begnadete Baumeister? Böker geht die Wahrscheinlichkeiten der rund 100 Orte mit Namen Steinbach durch und landet schließlich beim Baden-Badener Stadtteil im Rebland. In einem Katalog der Bischöfe von Straßburg aus dem Jahr 1782 gebe es den Hinweis, dass 1277 der in der Markgrafschaft zu Baden geborene Baumeister Erwin von Steinbach mit dem Bau der Kathedrale in Straßburg begonnen habe. Und wer immer noch nicht an diesen großen Architekten glaube, dem sei die Lektüre des Textes "Von deutscher Baukunst" von Johann Wolfgang von Goethe empfohlen. Dieser setzte Erwin von Steinbach ein Denkmal, denn er war sehr beeindruckt vom Erbauer des Straßburger Münsters: "Wenigen ward es gegeben, einen Babelgedanken in der Seele zu zeugen, ganz, groß und bis in den kleinsten Teil notwendig schön."