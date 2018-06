Konfettiregen mitten im Sommer

Von Joachim Eiermann Bühl - Ein bisschen blass um die Nase wirken sie schon - nach fünf Wochen räumlicher Abgeschiedenheit und künstlicher Höhenluft im Forschungslabor des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR) in Köln. Zurück in Bühl genießt das Bergsteigerpaar Ralf Dujmovits und Nancy Hansen vor allem eines: bei Sommer und Sonne durchatmen zu können. Das Experiment im Dienst der Herzforschung ging erfolgreich zu Ende. Die gesammelten Testergebnisse werden nun vom DLR, der University of Texas und einer Reihe weiterer medizinischer Forschungseinrichtungen ausgewertet. Mit einem Knalleffekt beim Verlassen der Laborwohnung - zwei Schüsse aus Konfettikanonen - entließen die Kölner Wissenschaftler beide am Dienstag gegen 15 Uhr in die "Freiheit". Mit Rollkoffern und Rucksack ging's schnurstracks zum Hauptbahnhof. "Gegen 19 Uhr waren wir zu Hause." Freunde organisierten noch eine kleine Willkommensparty. Morgens um 6 Uhr klingelte schon wieder der Wecker: Die Outdoor-Messe in Friedrichshafen rief. Und auch gestern war der Terminplan eng gesteckt. Das Paar ist im Alltag zurück - zurück von einem fiktiven Berg, an dem es bis auf 7112 Meter Höhe vorgedrungen war, gemessen am Sauerstoffgehalt der Luft. Eigentlich war geplant, auf diesem Level auch zu übernachten, doch dann musste die Messlatte tiefer gelegt werden, um die Gesundheit von Nancy Hansen nicht zu gefährden: Sie hatte den kritischen Grenzwert für den Sauerstoffdruck im Blut erreicht. Somit verbrachten die Bergsteiger die letzten zwei wichtigen Versuchswochen auf einer simulierten Höhe von 6718 Metern, die nachts um 228 Meter abgesenkt wurde. Herz und Kreislauf mussten sich an die ungewöhnliche Situation von lediglich 8,5 Prozent Sauerstoff (statt 21) anpassen. Erstaunlich dabei: "Unsere körperliche Verfassung wurde schlechter, aber unsere kognitiven Leistungen sind die gleichen geblieben", schildert Nancy Hansen; auch dazu gab es umfangreiche Tests. Im Gegensatz zu ihrem Partner litt sie nicht unter Müdigkeit, sie schlief auch nachts weit besser. Dafür hatte er die erste Phase der Akklimatisation, die langsame Gewöhnung des Organismus an die Höhenluft, einfacher weggesteckt: "Ich hätte nicht gedacht, dass das so relativ entspannt geht." Die medizinische Überwachung erfolgte rund um die Uhr. An die 700 Elektroden seien im Lauf der fünf Wochen an seinem Körper befestigt und entfernt worden, berichtet Dujmovits. Einmal gab es Großalarm: "Mein Herz hatte für 6,7 Sekunden ausgesetzt." Nicht lustig waren auch zwei Stromausfälle, verursacht durch heftige Gewitter, die über Köln niedergingen. Die computergesteuerte Stickstoffzufuhr setzte daraufhin aus, der Sauerstoffgehalt der Luft nahm plötzlich zu. Sinnbildlich rauschten beide am Berg in die Tiefe. Dujmovits berichtet von einem höchst unangenehmen Kribbelgefühl. Beide mussten viele medizinische Tests über sich ergehen lassen wie Ultraschall-, Lungenfunktions- und DNA-Untersuchungen. Am anstrengendsten gestaltete sich aber das fortlaufende Luftanhalten im Kernspintomographen (MRT) - bis zu 22 Sekunden lang und bis zu 80-mal hintereinander. Eine zweistündige quälende Prozedur. Anlass für das Höhenluft-Experiment gab eine Studie mit Mäusen, bei denen unter Sauerstoffreduktion eine Aktivierung von Herzmuskeln beobachtet wurde. Dujmovits und Hansen konnten bei sich feststellen: "Das Herz hat sich der schwierigen Situation angepasst, es hat sich etwas zusammengezogen. Der Herzschlag wurde kräftiger." Nähere Erkenntnisse gebe es noch nicht. In vier Wochen, sechs Monaten und einem Jahr stehen drei umfängliche Nachuntersuchungen an. Im Gegensatz zu Bergexpeditionen haben beide nur zwei (Hansen) beziehungsweise drei Kilogramm verloren, was Dujmovits auf eine gute Essensversorgung und die geringere körperliche Anstrengung zurückführt. "Nun müssen wir erst wieder Muskulatur aufbauen." Eine geplante Tour ins Karakorum (Pakistan) hat das Paar gecancelt. Stattdessen geht's in die Alpen: auf für sie bisher unbekanntes Terrain an den Südflanken von Eiger und Mont Blanc. Und im Winter ruft die Antarktis.

