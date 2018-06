Gläubige über Ortsgrenzen hinaus geeint

Rheinmünster/Lichtenau - "Du musst verwirklichen, dass Jesus Christus in Dir ist!", so ein christliches Koan des japanischen Zen-Meisters Ruon Roshi. Nach diesem Leitfaden lebt und arbeitet Pfarrer Rolf Stehlin, der am Sonntag nicht nur seinen 65. Geburtstag feiert, sondern auch im Rahmen des Gottesdienstes um 10 Uhr im Schwarzacher Münster offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird.

Als Stehlin vor fast 20 Jahren nach Rheinmünster kam und zunächst die beiden katholischen Pfarrgemeinden St. Erhard in Stollhofen und St. Mauritius in Söllingen, einige Monate später St. Peter und Paul in Schwarzach sowie St. Johannes und Paulus in Greffern übernahm, stand er vor einer großen Herausforderung: eine funktionierende Seelsorgeeinheit auf die Beine zu stellen. "Es war am Anfang nicht so einfach, hier angenommen zu werden und meine spirituellen Impulse einzubringen", erinnert sich der Geistliche, dem es besonders am Herzen lag, die bis dahin getrennten Pfarrgemeinden zu einen. Er hielt gemeinsame Messen ab, abwechselnd in den verschiedenen Gotteshäusern, denn das Münster sollte nicht zur Hauptkirche erkoren werden. Die Lektoren und Ministranten kamen von allen Rheinmünsteraner Ortsteilen zusammen, es gab einen Pfarrgemeinderat. "Wir müssen lernen, in Einheit zu leben", so Stehlins Weg, den er konsequent und rigoros gegangen ist. "Es ging nicht ohne Konflikte, aber die haben wir ausgesprochen, denn allen war klar: Man kann nur in eine Richtung segeln", so der Pfarrer. Das Zusammengehörigkeitsgefühl wurde auch dadurch gestärkt, dass Stehlin stets ein Teil des Gemeindelebens sein wollte. Er nahm teil an den zahlreichen Veranstaltungen und Festen, woraus auch außerkirchlich viele Verbindungen gewachsen sind.

Stehlin, der als ehemaliger Industriekaufmann über den zweiten Bildungsweg zum Philosophie- und Theologiestudium kam und 1985 die Priesterweihe erhielt, schaffte es auch, die katholische Gemeinde Heilig Kreuz Ulm, die Scherzheim, Muckenschopf und Helmlingen mitbetreut, in die Seelsorgeeinheit (SE) Rheinmünster/Lichtenau zu integrieren. Rund 5800 Katholiken zählt die SE heute, die finanziell gut aufgestellt ist und auch baulich keinen Renovierungsstau hat. In den vergangenen Jahren hat Stehlin alle Pfarrhäuser, Gemeindehäuser und Kirchen sanieren lassen, einschließlich der kleinen St.-Wolfgang-Kapelle in Hildmannsfeld. In der Benediktiner-Abtei wurde das Lapidarium neu gestaltet und die Kulturreihe "Kunst und Kultur im Münster" ins Leben gerufen. Mit seinem Meditationszentrum brachte Stehlin neuen Wind in die katholische Seelsorge. "Mein Hauptanliegen war immer, die spirituelle Seite für die Gemeindemitglieder zu öffnen, das Geistliche in ihnen zu wecken", sagt der Pfarrer, der immer noch zur offenen Meditation und zu Wohlfühlgottesdiensten einlädt.

In den letzten Jahren fesselte ihn das Management der SE immer mehr an den Schreibtisch, die verbleibende Zeit für die Seelsorge und die Vermittlung der Botschaft Jesu wurde weniger. Daher hat sich Stehlin dazu entschlossen, neue Wege zu gehen. Er wird nach Rastatt ziehen, um näher bei seiner 88-jährigen Mutter zu sein, er will sich eine Auszeit gönnen, um sich von der "Termin-Phobie" zu befreien, und er möchte ein kosmisches Weihnachtsbuch schreiben.

Am 15. Oktober tritt sein Nachfolger, Pfarrer Manfred Woschek, den Dienst in der SE Rheinmünster/Lichtenau an und zieht in das Pfarrhaus Schwarzach. "Die SE bleibt in ihrer Größe so bestehen, das ist uns zugesichert worden. Wir sind gut organisiert", sagt Stehlin.