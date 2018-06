Die Hoffnungen ruhen im Eis Bühl (sie) - Die 15 Photovoltaikanlagen und das Wasserkraftwerk der Bühler Bürger-Energiegenossenschaft (BBEG) haben 2017 so viel Strom erzeugt, dass damit mehr als 300 Vier-Personen-Haushalte hätten versorgt werden können. Am Jahresende standen rund 1,2 Millionen Kilowattstunden auf der Uhr. "Die Energiewende wird kommen. Wir sind Teil von ihr und leisten unseren Beitrag zu einer gesünderen und besseren Welt", sagte Vorstand Hans Striebel am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung im Haus Harmonie in Balzhofen. Die Stromerzeugung mit regenerativen Energien ist nicht nur gut für die Umwelt, sie schlägt sich auch auf den Konten der 450 Mitglieder nieder. Der Bilanzgewinn der BBEG lag bei 23448 Euro, wovon wie im Jahr zuvor 23000 Euro an die Genossen ausgeschüttet werden. Das entspricht einer Rendite von 1,1 Prozent. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender zog der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr eine positive Bilanz: "Wir haben trotz schwieriger Rahmenbedingungen ein gutes Ergebnis erzielt." Diese Rahmenbedingungen hatte Striebel zuvor skizziert. Mehrere Reformen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) hätten in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Stromvergütung immer geringer geworden sei. Die Folge: In Deutschland sinke mittlerweile die jährlich neu installierte Wind- und Solarleistung wieder. Dabei hinke die Bundesrepublik den selbst gesteckten Zielen bei der Reduzierung der Treibhausemissionen deutlich hinterher. "Das ist ein fataler Fehler der Politik", meinte Striebel. Trotzdem habe sich das Portfolio der BBEG bewährt. Durch die Kombination aus Sonnen- und Wasserkraft könne die Genossenschaft witterungsbedingte Schwankungen bis zu einem gewissen Grad ausgleichen. Aktuell stehe die Übernahme einer bereits bestehenden Photovoltaikanlage an, bei der sich die Investition aufgrund der noch respektablen Vergütung rechne. Das Hauptaugenmerk liege derzeit aber auf der Fertigstellung des Kalt-Wärme-Netzes in Gutach im Breisgau. Wie berichtet, investiert die Genossenschaft dort 400000 Euro, um in einem Neubaugebiet mit rund 40 Bauplätzen ein System zu realisieren, dessen Herzstück ein zentraler, 500 Kubikmeter großer Eisspeicher ist. Das Netz, das von Solarkollektoren auf den Dächern der Häuser ergänzt wird, kann die Gebäude nicht nur im Sommer kühlen, sondern mittels Wärmepumpe im Winter auch heizen. Im Oktober 2017 begann der Aushub der riesigen Baugrube für den Eisspeicher. Im April dieses Jahres machte sich Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) vor Ort ein Bild von dem Projekt. "Er war sehr beeindruckt", berichtete Striebel den Mitgliedern. Der Vorstand hofft, dass das Netz in den kommenden ein bis zwei Monaten in Betrieb gehen könne. Die Zeit dränge, die ersten Häuser stünden bereits. Auf der Suche nach weiteren Geschäftsfeldern sei die BBEG auch nach wie vor von Energie-Effizienz-Projekten überzeugt, bei denen Gebäude optimiert würden. "Hier gibt es ein riesiges Einsparpotenzial", betonte Striebel. Nachdem die Genossenschaft ihre Investitionen in einer Gesamthöhe von 2,5 Millionen Euro zu 80 Prozent aus Eigenmitteln gestemmt habe, gebe es noch genügend Luft, neue Handlungsfelder zu erschließen: "Die BBEG ist gesund."

