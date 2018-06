Hochgenuss zwischen Wein und Reben

Bei einer beeindruckenden Stadtführung lernte die Gruppe Bad Neuenahr-Ahrweiler als historisches und kulturelles Zentrum des Ahrtals kennen, dessen Kurtradition dank seiner Heilquellen bereits 1859 begann. Mehr als ein Jahrhundert lang lockte die Stadt alles, was in Europa Rang und Namen hatte, an die Ahr. Winzer Georg Kreuzberg hatte bei einer Bohrung im Jahr 1852 in seinem Weinberg nahe Bad Neuenahr in 15 Meter Tiefe kohlesäurehaltiges Wasser entdeckt. Dies war der Grund für das schlechte Wachstum in seinem Weinberg. Er benannte die Quelle nach dem Heiligen Apollinaris von Ravenna, dem Schutzpatron des Weins. Dies war der Beginn der weltweiten Erfolgsgeschichte von "Apollinaris" mit dem über Jahrzehnte einprägsamen Werbeslogan: "Aus dieser Quelle trinkt die Welt."

Nach so viel gesundem Wasser stand für die Sängerschar in der Winzergenossenschaft Mayschoss Altenahr eine fröhliche Weinprobe auf dem Programm. Ernst Näkel, ein Urgestein der Winzergenossenschaft (WG), erinnerte stolz an deren Gründung durch Raiffeisen im Jahr 1868, informierte über die älteste WG in deutschen Landen, den Weinanbau, die Bearbeitung der Steillagen, das Spritzen mit dem Helikopter sowie die Vermarktung der Weine und lud zur Kellerbesichtigung und Verkostung ein. 80 Prozent der Anbaufläche gehörtem dem Rotwein, informierte Näkel. Eine lebhafte Diskussion zwischen dem Ahr-Winzer und den Badischen Winzern gipfelte in Näkels Kompliment: "Ich weiß: Das Herz des deutschen Weins schlägt in Baden."

Chorleiter Werner Falk griff in die Tasten seines Akkordeons, stimmte Sängersprüche und Weinlieder an, und auch das Badner Lied wurde im tiefen Keller geschmettert. Darauf folgte ein Vers von Winzer Näkel: "Verachte nie des Sängers rote Nase, sie ist zum Weinbukett die schönste Vase."

Ein spektakuläres Naturschauspiel stand am zweiten Ausflugstag an. Im Geysir-Zentrum in Andernach begann die Expedition, danach setzte sich die Entdeckungsreise per Schiff zum Naturschutzgebiet Halbinsel Namedyer Werth fort, wo die Altschweierer die Urgewalt der Natur mit dem kraftvollen Ausbruch des höchsten Kaltwasser-Geysirs der Welt erlebten. Dieser schießt etwa alle zwei Stunden eine beeindruckende Fontaine von bis zu 60 Metern in den Himmel.

Auch im 152. Jahr seines Bestehens ist es dem MGV Sängerbund gelungen, mit seinem "Sängerfamilien-Ausflug" Kameradschaft und Geselligkeit zu pflegen und zu fördern, aber auch Neues zu entdecken. Vorsitzender Eugen Jost dankte Sängerkamerad und Vorstandsmitglied Paul Hahn für die Organisation und dessen ständige Bereitschaft als "Medizinmann mit Notfallkoffer". Im "Schweigener Hof" am deutschen Weintor feierte die Sängerfamilie bei Gesang, Speis und Trank einen fröhlichen Abschluss.