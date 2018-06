Mit Bratwürsten und Bier nach Villefranche Bühl (red) - Mitglieder des Bühler Partnerschaftskomitees weilten zur "Nuit d'Eté" in der französischen Partnerstadt. Das Straßenmusikfest - zu Deutsch Sommernacht - in Villefranche-sur-Saône hat eine lange Tradition. Nicht ohne Stolz weisen die Villefrancher darauf hin, dass ihr Fest 2018 bereits zum 44. Mal stattfindet und damit älter ist als die auch hierzulande bekannte "Fête de la musique". Ob "Nuit d'Eté" oder Fête de la musique - das Prinzip ist gleich, schreibt das Partnerschaftskomitee: Für einen Sommerabend verwandeln sich die französischen Innenstädte in eine riesige Bühne für Musiker unterschiedlichster Stilrichtungen. Es spielen Laien wie Profis. Alle Konzerte sind kostenfrei. Das Fest beginnt mit Ladenschluss und endet um Mitternacht. Das Bühler Partnerschaftskomitee sorgte für das leibliche Wohl zwischen dem Hörgenuss. 250 Bratwürste und 200 Liter Bier waren vom Badischen in den Beaujolais transportiert worden. Der Stand selbst ist eine deutsch-französische Kooperation. Die Bühler wurden von ihren "Kollegen" vom Villefrancher Komitee tatkräftig unterstützt. Innerhalb von drei Stunden waren die Bratwürste ausverkauft. Der weitere Aufenthalt wurde für einen Ausflug in den Beaujolais genutzt. Beim gemeinsamen Abendessen gratulierte Vereinspräsident François Dufresne zum 30-jährigen Bestehen. 1987 war das Partnerschaftskomitee im Zuge der neugeschaffenen Städtepartnerschaft ins Leben gerufen worden - im Übrigen nach dem Vorbild aus Villefranche. Die Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Bühl, Bettina Streicher, dankte für die Glückwünsche und die herzliche Gastfreundschaft. Ein Versprechen mussten die Bühler ihren französischen Freunden abgeben: Im nächsten Jahr in jedem Fall mehr Bratwürste mitzubringen.

