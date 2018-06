Bosch rüstet weiter auf

Bühl - Mit Systemlösungen und elektrischen Kleinmotoren für Anwendungen im Fahrzeug ist Bosch am Standort Bühl/Bühlertal erfolgreich. In diesem Jahr will das Werk im Bühler Südwesten die "Schallmauer" von mehr als 100 Millionen Motoren durchbrechen. Ulrich Vogel, der kaufmännische Werkleiter, kündigte gestern vor der Presse an, dass dazu im laufenden Jahr 45 Millionen Euro in neue Fertigungslinien investiert werden - soviel wie noch nie in Bühl.

Gregoire Jedrzychowski, der technische Werkleiter, unterstrich: "Das ist ein klares Bekenntnis für Bühl als weltweit führenden Entwicklungsstandort von Electrical Drives" - jenem Bosch-Geschäftsbereich also, dessen Hauptquartier in der Zwetschgenstadt und in Bühlertal liegt. Laut Vogel werde in Kapazitätserweiterungen bei der Fertigung und in neue Erzeugnisse investiert. "Wir wollen die Entwicklungszeit verkürzen und Produkte entwickeln, die sich in allen unseren Werken weltweit herstellen lassen", so Jedrzychowski. Die Taktzeiten der Fertigung sollen weiter verkürzt werden.

In Bühl werden Wischeranlagen und Kleinmotoren für Stellfunktionen von Autositzen, -dächern und -türen produziert. Hinzu kommen Motorkühlsysteme und Klimagebläse, Lenkungsmotoren sowie Kühlermotoren und weitere Komponenten. Auch für E-Bike und E-Scooter, für die Elektrifizierung und Automatisierung in Fahrzeugen schafft Bosch Produkte.

Im vergangenen Jahr liefen summa summarum knapp 100 Millionen Motoren in Bühl vom Band. "2017 war ein weiteres erfolgreiches Jahr", bekräftigte Vogel. "Wir sind stärker gewachsen als der Gesamtmarkt in Europa." Für die Mitarbeiter zahlte sich das gute Ergebnis auch auf dem Gehaltsstreifen aus. Sie erhielten zusätzlich eine Erfolgsprämie.

2018 stehen die Zeichen auf anhaltenden Erfolg - ungeachtet einer sich eintrübenden Lage auf dem Weltmarkt. Jedrzychowski charakterisierte die Rekordsumme von 45 Millionen Euro, die der Konzern in Bühl in die Hand nehmen will, als "Peak-Investition". Soll heißen: Das wird sich 2019 so nicht wiederholen.

Mit dem derzeit laufenden Neubau an der B3 steht diese Investition nicht in unmittelbarem Zusammenhang; die neuen Fertigungslinien werden im vorhandenen Werksbereich eingerichtet. Der Neubau, die im Herbst begonnene Errichtung eines Entwicklungs-Campus, schlägt mit weiteren 33 Millionen Euro zu Buche, machte Jedrzychowski deutlich. Der geplante Ingenieurs-Campus soll 500 Mitarbeiter aus den verschiedenen Bereichen der Entwicklung aufnehmen. "Der Neubau läuft gut, wir sind im Zeitplan", berichtete Jedrzychowski. Bis September oder Oktober stehe der Rohbau, voraussichtlich Mitte des kommenden Jahres sollen die Gebäude bezugsfertig sein.

Die Produktentwicklungen für elektrifiziertes, vernetztes und automatisiertes Fahren sowie Fertigung, Logistik und Einkauf will Bosch mit Hilfe des Campus effizienter und kundenspezifischer gestalten, in dem Spezialisten aus allen Standorten projektbezogen zusammenarbeiten. Auch Sondermaschinen- und Musterbau, Design- und Prozessentwicklung werden dann unter einem Dach vereint.

Im Entstehen ist ein vierstöckiger Büroneubau sowie ein Anbau an das vorhandene Werk, bestehend aus einer Halle und einem zweistöckigen Gebäude mit einer gläsernen Brücke, die beide Bereiche verbindet. "Mit der Einrichtung und Ausstattung werden wir bis ins Jahr 2020 beschäftigt sein", ergänzte der technische Werkleiter.

