Senioren lauschen Weltreisenden in Sachen Artenschutz Bühl (wv) - Wetten, dass Showmaster Frank Elstner im Erich-Burger-Heim einen Vortrag hält? Diese Wette ist schon gewonnen: Der Erfinder der TV-Show "Wetten, dass..?" und Matthias Reinschmidt, Direktor des Karlsruher Zoos, nahmen am Samstagnachmittag Bewohner und Fördervereinsmitglieder mit auf ihre Reisen zu bedrohten Tieren. Um Filme fürs SWR-Fernsehen über bedrohte Tierarten zu drehen, sind der TV-Showmaster und der Diplombiologe mit Kamerateams um den halben Globus gereist. Doch ihre Wurzeln liegen in Mittelbaden: Frank Elstner ist in Baden-Baden und Rastatt aufgewachsen, Matthias Reinschmidt in der Bühler Schwanenstraße. Theo Höll, Heimleiter des Erich-Burger-Heims (EBH), stellte ein weiteres Plus fürs Zustandekommen des Vortrags vor: Des Zoodirektors Ehefrau Ruth, eine Bühlertälerin, die ihren Geburtsnamen Scheuerer beibehalten hat, ist Mitarbeiterin im EBH. Von ihr stamme die Idee, den Tierpark ins Heim zu holen. Aufmerksam lauschte das Publikum den Berichten der Weltreisenden in Sachen Artenschutz. Elstner erinnerte: Auslöser für die Zusammenarbeit mit Reinschmidt war die Weltsensation, die dem Papageienspezialisten aus Bühl 2004 in der Zuchtstation der Loro-Parque-Stiftung auf Teneriffa gelungen war: Ein Spix-Ara schlüpfte aus dem Ei, Erfolg der "Heirat" einer Spix-Dame aus dem Loro-Parque mit einem Spix-Herrn aus dem Zoo von Sao Paulo. In freier Wildbahn galt die Art seit 2000 als ausgestorben. Die Zuschauer durften beim Vortrag an der ersten Reise von Reinschmidt und Elstner teilnehmen. Diese hatten 2010 einen weiblichen Spix-Ara und einen männlichen Lear-Ara - beide im Loro Parque gezüchtet - nach Brasilien gebracht, um sie zwecks Erbgutauffrischung mit nicht verwandten Partnern zu verbandeln. Als Reinschmidt erläuterte, ohne die zoologischen Gärten rund um den Globus hätten diese Papageien keine Überlebenschance gehabt, korrigierte ihn Elstner: "Ohne Matthias wären diese Vögel bereits ausgestorben." Auf der Leinwand tummelten sich Orang-Utans, denen Elstner und Reinschmidt ihre Reise nach Borneo widmeten. Wilderer jagen die Menschenaffen, Palmöl-Plantagen rauben ihnen Lebensräume. Mutige Artenschützer päppeln Affenwaisenbabys auf und pflegen misshandelte Orangs, um sie in Freiheit zu entlassen. Engagement von Tierschützern zeigten Elstner und Reinschmidt auch in ihrem Bericht über die Reise nach Australien, wo die Koalas durchs Schwinden der Eukalyptuswälder gefährdet sind, und aus dem "Waisenhaus der Elefanten" in Udawalawe auf Sri Lanka. Dieses wird auch durch die neue Artenschutzstiftung Zoo Karlsruhe unterstützt. Reinschmidt stellte sie abschließend vor und fügte erfreut an: "Frank Elstner hat sich als Botschafter unserer Artenschutzstiftung zur Verfügung gestellt."

