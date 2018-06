Ausgelassene Feier mit leisen Zwischentönen

Nach den thematischen Ausführungen verschiedener Redner am Abend davor, hielt sich Bürgermeister Wolfgang Jokerst bei seiner Begrüßung knapp. Er unterstrich, dass mit einer Reihe von Veranstaltungen das ganze Jahr über das Engagement der Vereine gewürdigt werde: "Heute Abend wollen wir zusammen feiern."

Peter Adalbert Rauffmann, Jurist und TV-Journalist bei Arte Deutschland, ist stellvertretender Vorsitzender der Keniahilfe und fungierte als Moderator. Man wolle keine Reden halten, sondern die Gelegenheit nutzen, sich zu vernetzen. Er ermunterte, sich im Foyer an den Ständen der Initiativen zu informieren und die Leute anzusprechen, die vor Ort Entwicklungsarbeit leisten.

Rauffmann kündigte als erstes die Pop Juniors der Bühler Musikschule an unter der Leitung von Markus Faller. Ein Mädchen (E-Piano) und vier Jungs im zarten Teeniealter präsentierten aktuelle Titel, deutschen Pop und auch bekannte Rocksongs wie "Smoke on the water". Besonders gelungen waren die deutschen Titel wie "Lass uns gehen" von den Revolverhelden oder "99 Luftballons" von Nena. Das Publikum feuerte die Jugendlichen mächtig an. Der Bühnenbeitrag der Pop Juniors spiegelte die unvorstellbare Kluft wider zwischen dem Leben von Kindern und Jugendlichen in Deutschland und den Bedingungen, mit denen Kinder in armen Entwicklungsländern konfrontiert sind. Auf zwei großen Bildschirmen neben der Bühne wurden Fotos der Bühler Eine-Welt-Initiativen eingeblendet. Zahlreiche Aufnahmen zeigten die Verhältnisse, unter denen Kinder in Afrika und Lateinamerika ihre Zukunft gestalten.

Musikalischer Höhepunkt, der sich auch thematisch in den Abend fügte, war die Gruppe "Anatou & Friends" unter der Leitung von Annette Kalomba. Sängerin Anatou stellte die sechsköpfige Gruppe namentlich vor. Sie selbst hat zehn Jahre in Westafrika gelebt. Es gelang der Gruppe, etwas vom faszinierenden Rhythmus des schwarzen Kontinents und dem Lebensgefühl der Menschen zu transportieren. Selbst komponierte Lieder wie "Afrika", "Afrika, Du fehlst mir" , "Senegal" und "Gambia" verdeutlichten die Begeisterung der Sängerin und zugleich die Sehnsucht der hier lebenden Afrikaner nach ihrer Heimat.

Mit ganz leisen Tönen und mit lautstarkem Trommelwirbel thematisierte Anatou in ihren Songs auch die schreiende Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung. "Das nächste Lied widmen wir den hungernden Menschen. Geldgier, Ausbeutung und Rücksichtslosigkeit sind die Gründe, dass täglich so viele Menschen an Hunger sterben müssen." Mit einem begeisternden Trommelfeuer verabschiedete sich die Gruppe und lockte damit viele Gäste auf die Tanzfläche vor der Bühne. Ein musikalischer Kontrast folgte mit der Formation Torture Brass unter der Leitung von Pirmin Ulrich. Rauffmann dankte den jungen Musikern ausdrücklich, dass sie auf Fußball verzichten. Nach dem deutschen Siegtor, fand eine circa 30-köpfige Gruppe Abiturienten den Weg ins Bürgerhaus, um mit Hubers Partyband bei bester Stimmung abzutanzen.