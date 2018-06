267 Sportbegeisterte drehen ihre Runden

Bühl - Als sich Vivien Schäfer, deutsche Meisterin im Crosslauf, an der Tartanbahn zum Staffellauf bereithält, ist sie eine von vielen Kindern und Jugendlichen des TV Bühl, die im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Die bewegte Stadt" im Bühler Jahnstadion ihre Runden drehen. Pünktlich um 13 Uhr fiel der Startschuss, zu dem neben Oberbürgermeister Hubert Schnurr auch die Sportler des TV Bühl ihre Laufeinheit begannen. 267 Sportbegeisterte engagierten sich.

"In 20 Minuten laufen die Kinder und Jugendlichen rund zwölf Runden, bevor sie an den nächsten Läufer weitergeben", erklärte Roland Kühn, der die Aktion zusammen mit neun Vereinen aus Mittelbaden ins Leben gerufen hat. Dabei gehe es in erster Linie um die Bewegung, nicht um Leistung, betonte Kühn. Nicht nur Mitglieder des TV Bühl engagierten sich, auch zahlreiche Bürger sowie Sportbegeisterte, die im Umfeld wohnen oder einen Bezug zur Stadt haben, kamen am Samstag ins Jahnstadion. Bei blauem Himmel und Sonnenschein konnten die Teilnehmer das schöne Wetter genießen und gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun. Wem es gelang, die fünf Bahnen zu absolvieren, erhielt eine Urkunde. Dabei gab es weder Zeitmessung noch -begrenzung. Ziel war es, die zwei Kilometer laufend, walkend oder gehend zu meistern und dabei den Spaß an der Bewegung (wieder) zu finden.

Der TV Bühl nutzte die Veranstaltung, um seine Bewegungsangebote im Bereich Leichtathletik vorzustellen, in dem sich die Besucher an einem Hürden- und Hindernisparcours, im Weitsprung sowie an einer Ballwurfstation ausprobieren konnten. Die Krankenkasse AOK war mit einem Infostand vertreten und brachte mit ihrem "Müslifahrrad" die Sportler dazu, in die Pedale zu treten. Durch die Bewegung und das Schroten von Körnern entstand ein Müsli, das die Athleten als Andenken mit nach Hause nehmen durften und dadurch gleichzeitig ihren Blick auf gesunde Ernährung richteten.

Mit insgesamt 267 Läuferinnen und Läufern liegt Bühl bei der Aktion relativ weit vorne im Rennen um den Titel "Die bewegteste Stadt Mittelbadens". Ob es zum Sieg reicht, wird sich zeigen, wenn die noch bevorstehenden Veranstaltungstermine in Malsch, Gernsbach, Gaggenau und Rheinstetten über die Bühne gegangen sind.