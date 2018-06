Sammlerstücke und schnittige Sportwagen Bühl (jure) - Das Vimbucher Dorffeschd war am Sonntag ein Anziehungspunkt für viele Ausflügler. Zahlreiche Radler legten einen Stopp ein, um durch die Ortsmitte zu flanieren und sich mit Leckereien aus den Vereinsküchen verwöhnen zu lassen. Damit wurden die Vereine für den etwas schleppenden Samstagabend entschädigt. Bereits am Vormittag zog es etliche Besucher auf den Antik- und Sammlermarkt, der seit vielen Jahren Tradition beim Dorffeschd hat. Die Seimelstraße war gefüllt mit zahlreichen Ständen, an denen es die unterschiedlichsten Schätze zu entdecken gab. Altes Werkzeug, Sammlertassen und bemaltes Geschirr, dekorative Lampenschirme und Laternen, Sammlerautos und kleine Möbelstücke beherrschten die Stände. Für die "Frühaufsteher", lockte ein zünftiges bayrisches Frühstück. Und auch beim Musikverein wurde zum Frühschoppen schon zünftig aufgespielt. Der Musikverein Sasbachried übernahm den Auftakt. Weiter ging es mit dem Jugendorchester Bühler Westen, in dem auch Vimbucher mitspielen, sowie der Kapelle aus Gausbach. Auf den Musikverein Lyra Conweiler folgte zum Abschluss der Musikverein Söllingen. Eine optische Augenweide waren die zahlreichen Lotus-Fahrzeuge. Weit über ein Dutzend der Flitzer konnten besichtigt werden. Auf Wunsch waren auch Mitfahrten in den englischen Sportwagen möglich. Erwartungsgemäß viele Besucher versammelten sich am Mittag an der Kirchplatzbühne, wo der Vimbucher Nachwuchs sein Können präsentierte. Zudem war erstmals die Zumba-Gruppe des SV Vimbuch mit dabei. Nicht nur die Gruppe von Andrea Schlien musste eine Zugabe liefern, auch der Grundschulchor unter der Leitung von Martin Ebert wurde lautstark zu mehr Liedern aufgefordert. "Vielen Dank für die Blumen", lautete die Antwort der Kinder auf den Beifall, nachdem sie bereits Lieder aus dem Gummibärenland und über den Badesee gesungen hatten. Vom Dracularock bis Mary Poppins spannte die Tullaschule ihren gesanglichen Bogen. Die Kindergartenkinder von St. Bernhard setzten die Geschichte eines Baums, in dem ein Vogel sein Nest gebaut hatte, anschaulich in Szene. Ganz im Fußballfieber waren die Kinder des Kinderhauses, die sich als "zwölften Mann" präsentierten. Begrüßen konnte Moderator Hubert Trautmann zudem die Feurio Kids und Feurio Girls mit ihren Showtänzen. In allen erdenklichen Disziplinen waren die Vereine bei den Sondbach-Games der Sondbachschlorben gefordert. Da mussten Hindernisse überwunden, gute Reaktionen bewiesen und Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden. Am Ende nahmen die Acherner Hexen den Pokal mit nach Hause.

