Die Rückkehr der Weltmusik

Rastatt / Gaggenau



Verstärkung für Jugendschutzteam Rastatt/Gaggenau (red) - Mit einer Schulung der Fachstelle Sucht Rastatt/Baden-Baden in Kooperation mit Polizei und Landratsamt wurden in der Eichelbergschule Gaggenau 26 Jugendliche für den Einsatz in Jugendschutzteams für die Fest- und Fastnachtssaison ausgebildet (Foto: pr).