Auch zum Schluss kein Wort des Bedauerns Rheinmünster/Baden-Baden (sie) - Der Angeklagte im Söllinger Mordprozess vor dem Landgericht Baden-Baden kann mit mildernden Umständen rechnen. Ein Sachverständiger stellte am gestrigen dritten Verhandlungstag sein Gutachten vor. Der Experte hält es für wahrscheinlich, dass der 59-Jährige unter einer wahnhaften Störung leidet. Es könne deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass seine Steuerungsfähigkeit beim Angriff auf seinen Stiefsohn und seine Ehefrau eingeschränkt war. In ihren Plädoyers forderten aber sowohl Anklage als auch Verteidigung eine langjährige Haftstrafe. Das Urteil fällt morgen. Unstrittig ist, dass der Angeklagte am 9. September vergangenen Jahres im gemeinsam bewohnten Mehrfamilienhaus in Söllingen zunächst den 36 Jahre alten Stiefsohn erstochen hat und anschließend seine Ehefrau mit demselben Messer schwer verletzte. Während Oberstaatsanwalt Michael Leber eine Verurteilung wegen Mordes anstrebt, sieht Verteidigerin Katrin Behringer nur den Vorwurf des Totschlags erfüllt. Entsprechend weit auseinander liegen die Forderungen: Leber plädierte für eine Gesamtstrafe von 14 Jahren Haft, Behringer für maximal neun Jahre. Dass die Staatsanwaltschaft angesichts des Mord-Vorwurfs nicht deutlich stärkere Geschütze auffuhr und lebenslänglich forderte, lag an dem Gutachten, das der Sachverständige Frank-Stefan Müller vor den Plädoyers erörtert hatte. Der medizinische Direktor der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie Emmendingen hatte sich auf Basis der Akten und der Hauptverhandlung ein Bild des Angeklagten gemacht. Ein längeres, persönliches Gespräch fand nicht statt. "Er hat erklärt, sich von mir nur untersuchen zu lassen, wenn ich seinem Glauben angehören würde", schilderte Müller die Hintergründe. Der Angeklagte ist Mitglied einer christlichen Freikirche. Auf dieser Basis sei nur eine Verdachtsdiagnose möglich, stellte der Experte klar. Um die Taten zu erklären, sei aber die Annahme am wahrscheinlichsten, dass der 59-Jährige unter einer anhaltenden wahnhaften Störung leide. Wie berichtet, bezichtigte der Angeklagte den Getöteten jahrelang, gefälschte Bilder von ihm ins Internet gestellt zu haben, die ihn als Homosexuellen zeigen sollen. Allerdings haben weder er noch sonst ein Zeuge solche Bilder jemals zu Gesicht bekommen, auch die Ermittlungen der Polizei förderten keine entsprechenden Aufnahmen zutage. "Er hat eine besondere Kränkungsempfindlichkeit", meinte Müller. Sein Selbstwertgefühl sei schwach, er habe Angst vor sozialer Ablehnung. Hinzu komme eine Religion mit rigiden Wertvorstellungen, in der Homosexualität als etwas sehr Schlimmes gelte. Nach der Umsiedlung von Kasachstan nach Deutschland habe der Angeklagte außerdem mit Sprach- und Integrationsproblemen zu kämpfen gehabt. Über all dies sei in der "kommunikationsgestörten Familie" nicht gesprochen worden. Das habe zu einer großen inneren Anspannung als Ausgangslage der Tat geführt. Insgesamt komme eine verminderte Steuerungsfähigkeit in Betracht. Auch der Oberstaatsanwalt kam in seinem Plädoyer zu dem Schluss, dass der Persönlichkeit des Angeklagten "eine ganz besondere Bedeutung" zukomme. Keinen Zweifel hegte Leber aber daran, dass die Angriffe auf Stiefsohn und Ehefrau heimtückisch erfolgten und deshalb als Mord beziehungsweise versuchter Mord zu werten seien. Anders sah das die Verteidigerin. Die Opfer hätten das Messer jeweils wahrgenommen, sie seien nicht wehr- oder arglos gewesen. "Nicht jeder Angriff, der von hinten erfolgt, ist heimtückisch", betonte sie. Auch die Verteidigung übersehe aber natürlich nicht, dass ein Menschenleben ausgelöscht worden sei. Und es sei reines Glück gewesen, dass die Ehefrau den Angriff überlebt habe. Der Angeklagte selbst ließ am Ende auch seine letzte Möglichkeit ungenutzt, einen Satz des Bedauerns über das Geschehen zu äußern: Er verzichtete auf sein Schlusswort.

