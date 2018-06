Große Herausforderung für Kleinkunstverein

Nur einmal im Jahr wagte sich das Team bislang aus seinem Kellergewölbe heraus, um im Bürgerhaus Neuer Markt eine Saalveranstaltung aufziehen. Wie zuletzt im März beim Auftritt von Wolfgang Ambros. Das Festival im Freien bietet die Bühne für eine kernigere Musik, als sie im Schütte-Keller mit Rücksicht auf die Nachbarschaft gespielt werden kann.

Vereinschef Rüdiger Schmitt und Ulrike Geissler-Schmidbauer haben ein Programm mit Bands ganz unterschiedlicher Stilrichtungen vom knarzigen Delta-Blues bis zum Blues-Rock zusammengestellt. Sie rechnen an beiden Abenden mit jeweils 300 bis 500 Bluesfans. Platz ist für bis zu 600. Schmitt berichtet von Kartenbuchungen auch aus der Ferne. Unlängst seien Tickets aus Nürnberg angefordert worden. Auch auf das Elsass sei Verlass.

Allerdings deutet sich für Samstag fußballerische Konkurrenz an, wenn bei der WM in Russland die Viertelfinalspiele anstehen, möglicherweise mit deutscher Beteiligung im 16-Uhr-Spiel. Weitere Crux: In Bühlertal ist am selben Abend auf dem Brunnenplatz ebenfalls ein Open-Air terminiert: mit "Bigger Bang", einer Rolling-Stones-Coverband. Und die Wurzeln der dienstältesten Rockband der Welt liegen ebenfalls bei dieser Gattung Musik, dem Chicago-Blues.

Sollte wider Erwarten das Wetter nicht mitspielen, müssen sich die Blues-Fans in Eisental mit Regenschirmen wappnen. "Wir veranstalten ein reines Open-Air", so Schmitt. Nur Bühne, Technikbereich und die Versorgungsstände für Essen und Trinken ließen sich überdachen, der Zuschauerbereich indes nicht. Das Festivalgelände befindet sich auf dem rückwärtigen Platz vor der Traubenannahme. Die Winzergenossenschaft ist kein Mitveranstalter, beteiligt sich aber mit einem Weinstand und dem Angebot zweier Kellerführungen. Diese finden am Sonntag um 11 und um 14 Uhr statt und beinhalten drei Weinproben zum Preis von sechs Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit Dr. Will and the Wizzards am Samstagabend und der Blues Company zum Finale am Sonntag sind zwei zugkräftige Headliner verpflichtet, die bei ihren Auftritten nicht nur eingefleischte Bluesfans begeistern. Die weiteren Mitwirkenden sind der Fingerstyle- und Slide-Gitarrist Biber Hermann sowie der britische Rock-'n'-Roll- und Bluesmusiker Nick Woodland mit seiner Band am Samstag. Den Sonntag eröffnen die Blues-Barden Ignaz Netzer und Mojo Kilian, gefolgt von Richard Bargel mit seiner authentisch aufspielenden Americana-Band "Dead Slow Stampede".

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Genossenschaft Affentaler Winzer und beim Schütte-Keller per E-Mail: schuette-keller@web.de.