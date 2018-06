Bachwasser sickert ins Kanalnetz Bühl (sie) - Ein Hochwasser droht angesichts der extremen Trockenheit aktuell zwar sicher nicht, trotzdem liegen Sandsäcke im Kirchgassgraben am westlichen Ende der Eisenbahnstraße: Ein Anwohner hatte der Stadt bereits am Freitag einen Rohrbruch in diesem Bereich gemeldet. Dadurch drang Wasser des Bachs in das Kanalnetz ein. Die Stelle wurde deshalb mit Sandsäcken gesichert. Gestern rückte eine Firma an, um das Leck an einem Hausanschluss in Augenschein zu nehmen. (sie) - Ein Hochwasser droht angesichts der extremen Trockenheit aktuell zwar sicher nicht, trotzdem liegen Sandsäcke im Kirchgassgraben am westlichen Ende der Eisenbahnstraße: Ein Anwohner hatte der Stadt bereits am Freitag einen Rohrbruch in diesem Bereich gemeldet. Dadurch drang Wasser des Bachs in das Kanalnetz ein. Die Stelle wurde deshalb mit Sandsäcken gesichert. Gestern rückte eine Firma an, um das Leck an einem Hausanschluss in Augenschein zu nehmen. Zwar steht nach Angaben von Matthias Klenke von der städtischen Tiefbauabteilung bei einem solchen Schaden der Hauseigentümer in der Pflicht, da aber eine Gewässerverunreinigung drohte, beauftragte die Verwaltung die Firma kurzfristig selbst. Gestern war noch unklar, welche Dimensionen der Schaden hat. "Vielleicht können wir das Rohr für die Sanierung punktuell aufgraben, vielleicht muss aber auch ein Teil der Bachmauer entfernt werden", sagte Klenke. In letzterem Fall müsse auch ein Säulenahorn weichen, der auf Höhe des Anschlusses wachse.

