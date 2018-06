Mit Schinken und Eule zurück nach Savoyen

Dabei begann die Wanderung unter Führung von Jürgen Brügel und Roland Jung mit einer musikalischen Begrüßung durch den gemischten Chor aus der kleinen Gemeinde Giez westlich von Faverges und der Vorstellung des neuen Zugangswegs im Wiedenbachtal noch recht gemütlich.

Beim Rossgumpen gab's die erste Erfrischung, und Markus Seiterich hatte mit seiner E-Motorsäge ein Stammstück in Bearbeitung, das am Ende eine stattliche Eule werden sollte. Die Gäste aus Faverges zeigten sich sehr interessiert an der ungewöhnlichen Schnitztechnik, und ahnten in diesem Moment noch nicht, dass sie das gute Stück als Präsent mit nach Hause nehmen durften.

Für besondere Erheiterung sorgte die Feststellung, dass einer der Teilnehmer aus Faverges mit seiner üppigen Haar- und Barttracht durchaus eine gewisse Ähnlichkeit mit den von Markus Seiterich gesägten Waldschraten aufwies, die in Bühlertal mehrfach an höheren Baumstümpfen zu finden sind.

Nach dem kräftigen Anstieg kam den meisten die Mittagsrast beim Wiedenfelsen dann sehr gelegen. Das prächtige Panorama und die wärmende Nachmittagssonne verleiteten später manch einen zu einem etwas längeren Aufenthalt bei der Hertahütte, bevor der Tag auf der Kohlbergwiese ausklang. Hier sorgten Roland Epting mit Musik, der Chor aus Giez mit zwei beeindruckenden Auftritten sowie kleine Spiele wie Nageleinschlagen, Tannenzapfen-Werfen und Pfundsägen für Spaß und Unterhaltung.

Als echte Herausforderung erwies sich dabei das nicht mehr ganz taufrische Sägeblatt der Sachsensäge. Heidelbeersträucher für den heimischen Garten, Heidelbeerwein und Zapfensalami waren der verdiente Lohn für die Teilnehmer aus Faverges und Bühlertal. Besondere Freude rief der Gewinn eines rund 2,5 Kilogramm schweren Schwarzwälder Schinkens hervor, der ebenfalls die Reise nach Savoyen antreten durfte. Dies umso mehr, da die beiden besten Schätzer nur mit der Winzigkeit von einem einzigen Gramm auseinanderlagen.

Begonnen hatte dieses Wochenende mit einer Einladung der Gäste zum Abendessen bei Bühlertäler Familien und einem Kameradschaftsabend des Sängerbunds mit den Chormitgliedern aus Giez. Am Abschlusstag trafen sich die beiden Partnerkomitees, um unter anderem den Fahrplan zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft im Jahr 2020 miteinander abzustimmen. Parallel dazu durfte sich Simone Rettig über regen Zuspruch bei einem kleinen Floristikkurs freuen.

Ausklang des Wochenendes war das traditionelle gemeinsame Mittagessen, diesmal im Restaurant "Grüner Baum", bei dem die zahlreichen gemeinsamen Erlebnisse nochmals besprochen wurden, bevor der Bus mit teils recht müden, jedoch sehr zufriedenen und dankbaren Freunden aus Faverges die Heimreise antrat.