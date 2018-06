Showtime auf großer Bühne

(red) - Mitreißende Musik sowie ein Miteinander auf, vor und hinter der Bühne ist am kommenden Samstag im Park der Max-Grundig-Klinik Bühlerhöhe angesagt. Im Rahmen des zweitägigen Hochkultur-Musikfestivals gehört dieser Abend der Inklusion: Menschen mit Behinderung bereichern das Konzert unter dem Motto "Füreinander da sein" (Beginn 19 Uhr) nicht nur auf der Bühne, sondern erstmals auch im Service.

"Lass uns leben wie ein Feuerwerk...", heißt es in einem Song von Wincent Weiß. Ihn einzustudieren gehört zu den vielen Vorbereitungen auf das Musikfestival bei der Lebenshilfe der Region Baden-Baden, Bühl, Achern. Knapp 40 Sängerinnen und Sänger mit und ohne Behinderung bilden den "Wir sind eins"-Chor. Wenn sie zum Proben in die Räume der Bühler Musikschule kommen, sind sie gut gelaunt und motiviert. Ihr musikalischer Leiter Michael Arnap hat ein kurzweiliges und fetziges Programm zusammengestellt, in dem sie ein wichtiger Teil sind.

"Es ist ein tolles Projekt mit tollen Liedern in einem wunderschönen Ambiente", schwärmt der Chorleiter. Unter anderem singen Kinderchöre bekannte Pop-Songs und die "Fearless Voices" mit unerschrockenen jungen Stimmen aus ganz Mittelbaden Titel von Stevie Wonder und aus dem Film "The Greatest Showman".

Außerdem sind mehrere Solisten, eine Band und der Sänger Christian Unser beteiligt. Unser hat mit Michael Arnap den "Wir sind eins"-Song für die Lebenshilfe geschrieben und wird ihn an diesem Abend live spielen. Auf das Konzert einstimmen werden die Band der Werkstätten der Lebenshilfe (WDL) in Achern und die Bläsercombo Moose Town Funk der Bühler Musikschule.

Zur Vorbereitung gab es außerdem eine Schulung für mehrere Klienten mit Handicap im Servicebereich der Privatklinik. Im Fünf-Sterne-Ambiente wurden sie eingekleidet und eingewiesen, um ihren Beitrag für den "Wir sind eins"-Abend leisten zu können: an der Einlasskontrolle, im Service und Verkauf, an der Cocktailbar oder bei Küchenchef Alexander Bernhard im Zelt.

"Du bist wie ich, nur so schön anders" ist eine der Botschaften des Konzerts. Was vom Chor mit Begeisterung gesungen wird, findet auch seinen Platz in einem Kurzfilm über die gelebte Inklusion während des Musikfestivals. Ein Kamerateam aus Baden-Baden begleitet die Vorbereitungen und den Abendverlauf.

Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgeramt der Stadt Bühl, in der Tourist-Information Bühlertal, in der Max-Grundig-Klinik oder bei der Lebenshilfe in Bühl. Angeboten wird ein kostenloser Busshuttledienst zur Bühlerhöhe ab dem UHU-Parkplatz in Bühl. Dieser startet ab 18.30 Uhr alle halbe Stunde (letzte Fahrt: 20 Uhr) mit Zwischenstopp am Schwimmbad in Bühlertal. Rückfahrten sind ab 22.30 Uhr möglich.

Am Sonntag findet das Musikfestival im Klinikpark um 11 Uhr seine Fortsetzung mit einem Jazz-Konzert des Pianisten Joja Wendt.