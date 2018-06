Der Patient als Wirtschaftsfaktor

Muggensturm



Kündigung verschoben Muggensturm (ser) - Nicht zum Ende des Schuljahrs 2018/2019, sondern zwei Jahre später soll der Standort der Werkrealschule in Muggensturm auslaufen. Diese Lösung wurde in einer Schulausschusssitzung gefunden, der Muggensturmer Gemeinderat stimmte zu (Foto: ser). » Weitersagen (ser) - Nicht zum Ende des Schuljahrs 2018/2019, sondern zwei Jahre später soll der Standort der Werkrealschule in Muggensturm auslaufen. Diese Lösung wurde in einer Schulausschusssitzung gefunden, der Muggensturmer Gemeinderat stimmte zu (Foto: ser). » - Mehr