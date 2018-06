Ruhige Lage, kurze Wege

Laut Greilach ist das Gebiet dank des interkommunalen Breitbandprojekts Baden.net mit "nahezu unbegrenzten Datenübertragungsmöglichkeiten" ausgestattet. Damit seien die Bauherren "für die Bedürfnisse der Zukunft bestens ausgerüstet", erklärt er in einer Pressemitteilung.

Stefan Ursprung, Geschäftsführer der beauftragten Erschließungsträgergesellschaft Kommunal-Beratung & Infrastrukturentwicklung (KBB) aus Baden-Baden, skizzierte den Verlauf des Projekts. Die ersten Gespräche mit den Alteigentümern und Anwohnern seien Ende 2014 geführt worden. Der Abschluss der erforderlichen Vereinbarungen mit allen Eigentümern sei im November 2016 erfolgt, der städtebauliche Vertrag zwischen der Stadt Lichtenau und der KBB GmbH bereits im August 2015.

Die Stadt selbst brachte einen Großteil der Grundstücksflächen mit ein und begann mit dem Verkauf der Bauplätze bereits in der Planungsphase. Innerhalb eines knappen halben Jahres und somit rechtzeitig zu Beginn der Erschließungsarbeiten im Frühjahr 2017 waren alle Bauplätze verkauft. Das zeuge von einer hohen Nachfrage auch in Lichtenau.

Die Erschließungskosten wurden von Beginn an von den Käufern getragen und entlasten somit den städtischen Haushalt. Es entstanden 28 Bauplätze mit Größen zwischen 470 und 840 Quadratmetern. Am 15. Juni wurden die Erschließungsarbeiten mängelfrei abgenommen. Ursprung dankte allen am Projekt Beteiligten und insbesondere auch den Anwohnern, die über Monate die Bautätigkeiten zu ertragen hatten.

Philipp Sackmann von den Zink-Ingenieuren und Detlef Rosanski von der Birco GmbH wiesen auf eine innovative Besonderheit im Gebiet hin. So werde das anfallende Oberflächenwasser, sowohl auf privatem Baugrund wie öffentlichen Flächen, komplett der Versickerung zugeführt. Im Straßenraum wurden hierzu etwa 100 überfahrbare Substratrinnen eingebaut, in denen sich Sedimentationsboxen mit eingelegtem Granulatfilterkissen befinden. Sackmann ergänzte, dass diese Art der Versickerung in einem Baugebiet deutschlandweit das erste Mal eingesetzt werde. Ein "Wermutstropfen" war, dass sich die Einbauarbeiten mangels Erfahrung als sehr aufwendig erwiesen und es daher zu Verzögerungen kam. "Alle waren sich jedoch darin einig, dass man auch hier einen guten Konsens fand, in dem die Stadt die Hochbaufreigabe bereits bei den noch laufenden Restarbeiten erteilte", so Greilach.

Zum Schluss hieß der Bürgermeister die künftigen Neubürger "herzlich willkommen" und wünschte ihnen "eine gute Zukunft im liebens- und lebenswerten Lichtenau".