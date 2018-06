Bühler Klinik präsentiert sich in all ihren Facetten

Bühl

Harte Arbeit zahlt sich aus Bühl (for) - Meistens sind sie im Wasser anzutreffen: Marie Scholz und Emely Kölmel schwimmen in der Leistungsgruppe des TV Bühl - sechsmal die Woche Training ist dort Pflicht. Nun zahlte sich die harte Arbeit aus: Die Mädchen können auf eine erfolgreiche Saison blicken (Foto: for).

Fassungslose Fußballfans Bühl (sie) - Die Arme gehen nur aus Frust nach oben: In Bühl haben hunderte Fußballfans fassungslos das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Russland verfolgt (Foto: bema). Dabei herrschte vor dem Anpfiff fast noch grenzenloser Optimismus.