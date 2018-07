Frauenpower bestimmt die Windeck-"Bestenliste"

(nie) - Der Gemeinderat Sinzheim hat in seiner Sitzung die Ingenieurleistungen für eine Aktivkohlefilteranlage im örtlichen Wasserwerk vergeben. Diese ist nötig, weil es durch die Wasserenthärtungsanlage im Abwasser eine fünffach höhere Konzentration an PFC gibt (Foto: cri). » - Mehr

(red) - Der Acherner Gemeinderat hat mit 17:7 Stimmen dem Verkauf des Campingplatzes am Achernsee an die Grossmann Group zugestimmt. Der Investor hat nun fünf Jahre Zeit für eine touristische Entwicklung. Vereinbart wird eine Rücktrittsklausel bei Unrentabilität (Foto: hei). » - Mehr

Bühl