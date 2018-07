Einmal um den Äquator

Als Mitglied des Klimabündnisses und Fahrradstadt wolle die Stadt noch mehr Menschen dazu bewegen, aufs Zweirad umzusteigen, erklärte Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Intention der Aktivitäten, die am Samstag in dem Radhock auf dem Sparkassenplatz mündeten. Schnurr bilanzierte teils beeindruckende Kilometerleistungen der Teilnehmer. Mit jedem Radkilometer verringere sich der CO2-Ausstoß um 142 Gramm, somit seien bei der Aktion knapp sechs Tonnen CO2 eingespart worden. Dafür seien die rund 200 Teilnehmer in dem dreiwöchigen Aktionszeitraum mit über 40300 Kilometer etwa einmal um den Äquator gestrampelt.

Mehr als die Hälfte davon, 21700 Kilometer, absolvierten 107 Pedaleure der Firma LuK. Das Schaeffler-Team holte sich damit die Urkunde in Gold, die OB Schnurr an den Fahrradbeauftragten Jürgen Ochs übergab. Silber gab es für die "Offene Gruppe", der 20 Einzelfahrer angehörten. Unter ihnen Marcus Neutag, der auch die meisten Kilometer zurücklegte. Allein durch seinen täglichen Arbeitsweg von Rheinmünster nach Ottersweier sammelte er viele Kilometer. Insgesamt brachte er es auf 1392.

Die Bronze-Auszeichnung bleibt im Rathaus. Die Städter schafften es auf 4735 Kilometer. Im Schnitt auf 324 Kilometer brachten es die Teilnehmer des Ski Club Bühl, in deren Namen Günther Theurer die Urkunde entgegennahm. Nochmals Silber gab es in der Kategorie Kilometer/Person für Marcus Neutag.

Kein Auto von innen gesehen hat Sirko Lehmann. Der Bühler "Stadtradeln-Star", der nun auch den Beinamen des radelnden Rechtsanwalts hat, nutzte nur Rad und Nahverkehr - auch, wenn er von einem Termin in Baden-Baden zum nächsten in Oberkirch musste. "Der ÖPNV ist viel besser als sein Ruf", erklärt er. Der viele Mairegen konnte ihn nichts anhaben. "Es hat immer funktioniert, Regen ist ja nur Wasser." Neben vielen positiven Rückmeldungen freute ihn auch, dass er durch die Aktion zeigen konnte, dass das Klischee vom Rechtsanwalt im protzigen Auto nicht der Realität entspricht. "Auch ein Anwalt fährt Rad", sagte er. Er hoffe darauf, dass nun mehr Radparkplätze beispielsweise vor den Gerichten entstehen. "Am Bühler Amtsgericht gibt es welche."

"Mit dem Rad zur Arbeit" - das liegt auch der AOK am Herzen, die den Radevent am Samstag mit verschiedenen Mitmachaktionen bereicherte. Da konnte die Reaktionsfähigkeit wie auch die Handkraft oder das eigene Körperfett getestet werden. "In Bühl fahren viele Rad und machen auch bei der Aktion mit", stellt Torsten Wiedemann fest. Er würde sich aber wünschen, dass noch mehr junge Menschen, statt hinter dem PC zu sitzen, sich aufs Rad schwingen und etwas für ihre Gesundheit tun.

Wohin sich radeln lässt, das zeigte der ADFC auf, der eine Vielzahl an Tourenvorschläge präsentierte und Tipps gab. Ein ganz besonderes Rad stand unweit der Bühne: Beim "Coffee Bike" gab es für die Besucher einen Kaffee, den man bei Livemusik des Duos Sunny Wings (Sebastian Köhn, Reinhold Brommer) genießen konnte. Außer checkte ein Zweiradmechaniker Räder.