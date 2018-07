Von Respekt und Offenheit geprägt

Sinzheim



14-jähriger Radler schwer verletzt Sinzheim (red) - Ein 14 Jahre alter Radfahrer hat sich am Montagmorgen bei einem Sturz in Sinzheim schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war von einem anderen Fahrradfahrer überholt worden und dabei gestürzt. Der Unfallverursacher fuhr davon (Symbolfoto: dpa).