Angesagte Pophit-Zitate tänzerisch und mimisch umgesetzt Bühl (wv) - "Alle haben bestanden", diese Nachricht löste bei der Abschlussfeier der Wirtschaftsschule der Handelslehranstalt Jubel aus. Schulleiter Michael Lebfromm lobte die 20 Schüler, die die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft mit der mittleren Reife abschlossen: "Ihr habt hoch motiviert durchgehalten." "It's Showtime" überschrieben die Wirtschaftsschüler ihre Abschlussfeier und kontrastierten dies mit einem tiefsinnigen Spruch: "Das Leben ist wie ein Baum... er wird durch jedes Schicksal stärker." Dadurch gedanklich auf die Bäume gebracht, zeichnete der Schulleiter die Entwicklung der Absolventen in den zwei Schuljahren nach, in denen "ganz unterschiedliche Baumarten verschiedener Baumschulen" zu einem Wäldchen zusammengewachsen seien. Namens der Absolventen führten Kim-Sophie Seifermann und Celine Matija Boras durch den Showabend. Sie ernteten mit knitzen Charakterisierungen von Schülern und Lehrkräften große Heiterkeit. Gleiches gelang den "Showmen" und "Showwomen" in einem von den Schülern gedrehten Video, das angesagte Pophit-Zitate tänzerisch und mimisch umsetzte. Die Moderatorinnen resümierten: "Wir feiern das Ende eines Lebensabschnitts und den Beginn einer neuen Zeit, doch wir sind noch ganz am Anfang." Über ihre Klasse urteilten sie: "Wir waren nicht immer das perfekte Team, aber doch eine starke Mannschaft." Klassenlehrerin Katharina Sophie Worf und Co-Klassenlehrerin Margarete Merker erhielten großes Schülerlob: Beide hätten - jede auf ihre pädagogisch-menschliche Art - zum Gelingen beider Jahre beigetragen. Einen Hörgenuss, der Begeisterungsstürme auslöste, bereiteten Schülerin Céline Weingartner und Klassenlehrerin Worf als Gesangsduett. Letztere reiste mit ihrer "Co" auf den Flügeln der Fantasie in die fernere Zukunft, um auf diese beiden Schuljahre zurückzublicken, auch auf den Besuch im Karlsruher ZKM, die Betriebsbesichtigung bei Daimler, die Wochen vor der Prüfung und den schwierigen Entscheidungsprozess von Schülern: "Was lerne ich jetzt, was später, was gar nicht?" 40 Prozent des Jahrgangs errangen Preis oder Lob. Gleich zwei Preise vereinigte Julia Huck aus Ottersweier auf sich: Klassenlehrerin Worf überreichte ihr den Preis der Jahrgangsbesten mit Notenschnitt 1,6 und Deutschlehrer Christoph Rall den Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft für die beste Leistung im Fach Deutsch. Mit einem Lob für gute Gesamtleistungen wurden Melina Bisch, Celine Matija Boras, Andreas Braun, Annika Burkart, Lea Fallert, Luca Huber und Angelina Zimmer ausgezeichnet. Ebenfalls erfolgreich meisterten die Mittlere-Reife-Prüfung Laura Arbia, Melanie Dobler, Justin Marius Eichhorst, Tanja Größ, Ann-Kathrin Huck, Emely Nolte, Maike Pilz, Gianluca Sahin, Kim-Sophie Seifermann, Sabrina Volontà, Céline Weingartner und Katharina Winter.

