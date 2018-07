Wiederauferstehung im Nebel

Bühl (jo) - Der Bühler Narrenbrunnen verschwand vor vier Jahren in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Im Nebel wird er wieder auferstehen - genauer gesagt, umhüllt von waberndem Sprühnebel aus Wasserdüsen im Wechsel mit feinen Fontänen. Bis es schließlich so weit ist, werden die ersten Blätter von den Bäumen fallen, ist doch die offizielle Rückgabe des Brunnens an die versammelten Bühler Narren erst auf den 11.11. (einen Sonntag) um 11.11 Uhr terminiert. Gestern wurden im Zuge der Neugestaltung von Kirch- und Marktplatz schon mal die Granitpodeste für das drehbare Rad mit den beiden Symbolfiguren installiert: Narrendaddel und kleine Hexe. Um die zwischen 500 Kilogramm und zwei Tonnen schweren Elemente abzuladen und zu justieren, bedurfte es zweier Kräne und für die Feinarbeit noch einiges an Muskelkraft. Mit zufriedener Miene verfolgte Hans-Peter Maisch, Ehrenzunftmeister der Narrhalla Bühl, das Prozedere. Er war an jenem für die Narren "Schwarzen Montag" (5. Mai 2014) Zeuge geworden, wie die beiden Bronzefiguren und die Brunnenteile am Vormittag demontiert und in den Bauhof abtransportiert wurden. Den Anlass dazu gab die Verlegung von Nahwärme-Leitungen, denen der Brunnen im Weg stand. Entgegen sonstigen Gepflogenheiten bei Eingriffen im öffentlichen Bereich aber hatte die Stadt diesen Schritt damals nicht angekündigt. Maisch befürchtete, dass die Verbannung der Narren-Kunst in den Bauhof viele Jahre dauern werde. Andere Fastnachter schlossen sich seinem Unmut an. Allerdings war bereits zu diesem Zeitpunkt ein neuer Standort festgelegt worden. "Wir bringen das jetzt zu einem guten Ende", gaben gestern Fritz Ell und Reiner Armbruster, beide vom städtischen Fachbereich Stadtentwicklung - Bauen - Immobilien, zu verstehen. Das in der Bühler Steinbildhauerei Jacobs grundgereinigte und überholte Bassin präsentiert sich wie neu. Daddel und Hexe harren in einer Bronzegießerei in Süßen (Landkreis Göppingen) ihrer Rückkehr nach Bühl entgegen. Sie wurden dort restauriert. Nicht nur rohe Gewalt hatte dem Ensemble zugesetzt, sondern auch das Wasser, das darin floss. Der Lochfraß ließ den Narrenbrunnen an manchen Stellen zum Sieb werden. Armbruster verwies darauf, dass künftig eine andere Technik zum Einsatz kommt. Auslassdüsen am Boden sorgen künftig für eine Art Brunnenatmosphäre, wobei sich das Wasser nicht in einem Becken sammelt, sondern weitgehend beim Sprühen verdunstet beziehungsweise zwischen den Pflastersteinen im Boden versickert. Bei Dämmerung und Dunkelheit soll das Licht weißer LED-Spots das Ganze wirkungsvoll in Szene setzen. Aktuell laufen auch Wasserleitungsbau- und Kanalarbeiten am westlichen Ende des Kirch- und Marktplatzes. Bis Ende Juli, vor Termin also, soll dessen Neugestaltung nahezu abgeschossen sein - abgesehen von der Möblierung (lange Lieferzeiten), Bepflanzung (muss in der kalten Jahreszeit erfolgen) und den Narrenfiguren (in Wartestellung).

