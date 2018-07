Die größte von bisher vier Erweiterungen

Dem Trend zu körperlicher Fitness und Gesundheitsprävention gerecht zu werden, gehört zu den Ansprüchen des klimatisierten Fitness- und Gesundheitsparks im Steinfeldweg 41. Nach Erweiterung der Trainingsfläche um 1000 Quadratmeter steht den Mitgliedern nunmehr eine Fläche von 3000 Quadratmetern zur Verfügung. Im 35 mal 28 Meter großen Anbau kommt erstmals das sogenannte "Functional Training" zum Einsatz. Demnächst wird neben dem Rückenzentrum eine separate Abteilung für den Reha-Sport eingerichtet.

Wer im neuen Bereich trainiert, kann zum Beispiel Arnold Schwarzenegger und Muhammad Ali nacheifern, die auf großen Transparenten posieren. Die passenden Geräte von "Nautilus" importierte der Workout-Chef aus den USA. In mehr als 23 Jahren hat sich Kreidenweis mit seinem eingespielten Team von 30 Trainerinnen und Trainern in der Region etabliert. Aufgrund des vielfältigen Angebots in Sachen Fitness, Prävention und Gesundheit wurde das Workout vom Fachmagazin "Body-Life" deutschlandweit zum "Fitnessstudio des Monats" gewählt.

Im Team arbeiten Physiotherapeuten, Reha-Trainer, Diplom-Sportlehrer und Sportwissenschaftler Hand in Hand, um den Mitgliedern ein individuell abgestimmtes Programm zusammenzustellen und sie optimal zu betreuen. Bei der Prävention kooperiert man unter anderem mit Krankenkassen.

Im Workout finden laut Kreidenweis alle Altersgruppen ein Angebot - Jugendliche, Freizeitsportler und auch Profis wie die Bundesliga-Volleyballer aus Bühl. Die Bisons bolzen seit ihrem Aufstieg in die Eliteklasse hier dreimal pro Woche Kraft und Ausdauer. Und auch für Senioren haben die "Workout"-Experten Trainingsangebote. "Bei uns treffen sich viele Generationen", so Kreidenweis.

Zu den Trainings- und Kursprogrammen gehören neben Spinning oder dem Training an Cardio- und Kraftgeräten zum Beispiel auch Step, Stretching, Pilates und Wirbelsäulen-Gymnastik.

Die fünf großen Kursräume sind auf Functional- und Cross-Fit-Training ausgerichtet. Hinzu kommt ein Wellnessbereich mit Solarien, Saunen und Außenbereich.