Braun: Qualität geht vor Schnelligkeit Bühlertal (eh) - Knapp 200000 Euro investiert die Gemeinde in die Entwurfsplanung und Kostenermittlung für eine notwendige Freibadsanierung. Der Gemeinderat vergab die Aufträge einstimmig an zwei Planungsbüros, die ein Ausschuss vorher im Rahmen eines aufwendigen Bewerbungsverfahrens nach EU-Vorschriften ermittelt hatte. Größeres Thema war die Dauer einer Sanierung. Bürgermeister Hans-Peter Braun setzt auf "Qualität vor Schnelligkeit". Bauamtsleiter Norbert Graf skizzierte die Prozedere im Vorfeld der Auftragsvergabe. Am 4. Juni hatten sich sieben Planungsbüros im Haus des Gastes eingefunden, um einem achtköpfigen Ausschuss aus Gemeinderäten und Verwaltungsmitgliedern ihre Bewerbungsunterlagen zu präsentieren. Alle Fraktionen befanden, dass sich durchweg kompetente Firmen mit überzeugenden Präsentationen vorgestellt hatten und bekräftigten, dass die Bürger bei den anstehenden Planungen einbezogen werden müssten. "Wir können wichtige Impulse mitnehmen aus diesem Bewerbungsverfahren", befand Stefan Ursprung (FBV). Einstimmig hatte sich der Ausschuss am 4. Juni dann für zwei Büros entschieden. Die Entwurfsplanung für die Gebäude wird vom Büro Schick aus Karlsruhe ausgeführt. Die Planung für die technische Ausrüstung übernimmt das Büro Kannewischer aus Baden-Baden. Die Büros werden nun zwei bis drei Planungsvarianten ausarbeiten für die weitere Beratung. Das Freibad war auch Thema in der Bürgerfragestunde. Eine Zuhörerin fragte, wie die Gemeinde im Falle einer Badschließung den nach dem Bildungsplan verpflichtenden Schwimmunterricht gewährleisten wolle. Sie wollte wissen, ob sich das Ratsgremium über die Bädersanierung in benachbarten Kommunen ein Bild gemacht habe. Bürgermeister Braun verwies auf den aktuellen Tagesordnungspunkt. Die Debatte zeigte, dass vor allem die Sanierungsdauer und die damit verbundene Badschließung ein Thema ist, das die Bürger bewegt. Matthias Eckerle (CDU) meinte: "Wir sollten alles dafür tun, um die Badesaison 2019 aufrechtzuerhalten." Man werde sich darüber Gedanken machen, so Braun. Er verwies auf den bevorstehenden Ruhestand des Bademeisters. Eckerle plädierte für eine Bauphase von September bis Mai. Die Besichtigung anderer Bäder solle noch während der Badesaison erfolgen, damit man sich einen realistischen Eindruck machen könne. Dies bekräftigte auch Volker Blum (CDU). Die Unterbrechung des Badebetriebs sollte so kurz wie möglich sein, meinte auch Ursprung. Die Bevölkerung wolle Bescheid wissen über die zeitliche Abwicklung. Graf gab dazu einige Erläuterungen. Man habe bei den Becken Absenkungen festgestellt, deren Ursache ermittelt werden müsse. Die neuen Becken müssten hundertprozentig horizontal sein. Um Bohrungen im Beckenboden werde man nicht umhin kommen. Die weiteren Vorplanungen terminierte er in die zweite Jahreshälfte, den Bauantrag ins Frühjahr 2019. Es bedürfe einer wasserrechtlichen Genehmigung und dem Hochwasserschutz müsse Rechnung getragen werden, so Graf. Eventuell könne nächsten Sommer mit dem Beckenbau begonnen werden. Dazu brauche man gutes Wetter. Wenn der Rohbau stehe, könne der Innenausbau der Funktionsgebäude erfolgen und die Technik könne über den Winter gemacht werden. "Wir brauchen eine sehr gute Planung. Die Qualität geht vor", sagte Braun. Der zeitliche Ablauf hänge von vielen Faktoren ab. So sei es bei guter Konjunktur schwer, Handwerksfirmen zu bekommen. Clemens Welle (SPD) bekräftigte diese Sichtweise. Franz Tilgner (CDU) ergänzte, dass es jetzt wichtig sei, bei den Planungsbeschlüssen nicht lange zu zaudern. Badmitarbeiter sollten gegenüber Besuchern nicht eine zweijährige Schließungspause kommunizieren.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben