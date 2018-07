Die schwäbischen Stones

(red) - Wer die Rolling Stones in Stuttgart verpasst hat, kann am kommenden Samstag beim "2. Brunnenplatz Open Air" immerhin zu deren Musik live abrocken. Anstelle von Jagger & Co. stehen schwäbische Artgenossen auf der Bühne: Bigger Bang, eine deutlich jüngere Coverband im Vergleich zum Original.

Vergangene Woche war Uli Heinzle, Frontmann der Band aus der Nähe von Stuttgart, live im SWR-Fernsehen zu sehen, und Open-Air-Organisator Jürgen Brügel geriet ins Schwärmen: "Er sieht seinem Pendant Mick Jagger nicht nur sehr ähnlich, er beherrscht auch Gestik und Mimik von seinem großen Vorbild. Auch der Gitarrist der Band könnte Keith Richard sein, so groß ist die Ähnlichkeit." Der schwäbische Mick Jagger wird sich in Bühlertal auf einer großen Bühne mit professioneller Sound- und Lichtanlage austoben können.

Angekündigt werden "alle großen Hits der Stones". Angefangen von "Street Fighting Man" über "It's only Rock 'n' Roll", Let's spend the Night together" bis hin zu "Angie" und "Honky Tonk Women". Natürlich werden auch die Klassiker "Jumping Jack Flash" und "Sympathy for the Devil" erklingen. Als Höhepunkt soll die Zugabe "Satisfaction" über den Platz beim Haus des Gastes dröhnen. Bigger Bang, die sich nach dem 22. Studioalbum der Stones benannten, haben einen zweistündigen Auftritt vorgesehen.

Zuvor spielt die Alex-Kunz- Band, bekannt vom Bühler Zwetschgenfest und Adventsmarkt. Auch hier kommen die Oldie-Liebhaber auf ihre Kosten. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Fürs leibliche Wohl sorgt wieder die Feuerwehr Bühlertal.

Tickets sind im Vorverkauf für zwölf Euro bei der Tourist- Info Bühlertal, bei allen Bühlot-Bäckereien und unter (07223) 99670 erhältlich. Für Gruppen mit acht Personen reserviert der Veranstalter, die Gemeinde Bühlertal, einen Tisch und gibt eine Flasche Wein gratis dazu.