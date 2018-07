Im Tivoli laufen bald wieder Spielfilme Achern (aci) - Das Acherner Kino Tivoli soll im Herbst wieder in Betrieb gehen. Rund 30 Mitglieder hat ein neugegründeter Verein, der im Tivoli ein Kommunales Kino betreiben möchte. Nachdem der langjährige Kinobetreiber Uwe Bauer in diesem Ein-Saal-Kino keine Chance mehr für ein kommerzielles, aktuelles Programm sah und Ende des Jahres 2017 aufhörte, stand das Kino leer. Doch Besitzer Siegfried Stinus und seine Familie blieben nicht untätig: "Es kann nicht sein, dass Achern kein Kino mehr hat." Stinus strebte die Gründung eines Kommunalen Kinos an. Nun hat sich tatsächlich ein Verein gebildet. Wie die Vorsitzenden Hans-Joachim Fischer und Ulla Brunke erklären, soll es bereits im Herbst losgehen mit dem Kinobetrieb. Im Verein gibt es verschiedene Persönlichkeiten, die ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen. Unterstützt wird der Verein zudem in Satzungsfragen von Otto Schnurr aus Ottenhöfen, der seine Kenntnisse im Vereinsrecht einbringen wird. Ein Pachtvertrag zwischen Verein und Gebäudeeigentümer soll bald unterschrieben werden. Da das Projekt eine spannende Reise ins Ungewisse ist, haben sich beide Seiten darauf verständigt, einen unbefristeten Pachtvertrag mit einer beiderseits halbjährigen Kündigungsfrist abzuschließen. Das Kino selbst ist von Grund auf gereinigt, erforderliche Reparaturen wurden vorgenommen. Geplant ist am 22. September der Start der Veranstaltungsreihe "Live-Musik im Tivoli", die vom Verein Crazy Lion organisiert wird. Ende September/Anfang Oktober sind zudem Frauenfilmtage des Frauenforums Achern geplant. Dann soll auch der Regelbetrieb im Kino beginnen. Es ist geplant, freitags, samstags und sonntags Abendveranstaltungen anzubieten, dazu am Sonntag einen Kinderfilm. Ein Filmvorführgerät wird man sich erst einmal aus Alpirsbach leihen, vom dortigen Kommunalen Kino. Sollte das Projekt in Achern gut laufen, werde man sich später ein eigenes Gerät anschaffen. Mit verschiedenen Kommunalen Kinos ist man in Kontakt, zudem mit der VHS. Hier soll es möglichst gemeinsame Projekte geben. Auch soll der Kontakt zu den Schulen hergestellt werden, um eine Zusammenarbeit entstehen zu lassen. Denkbar wäre auch, dass im Rahmen des städtischen Kulturprogramms Veranstaltungen im Tivoli stattfinden. Die Akustik im Tivoli sei, so Fischer, vor allem für sprachliche Beiträge wie etwa beim Kabarett, besonders geeignet. Auch wenn der Verein aus Ehrenamtlichen besteht, so wird es nicht ganz ohne professionelle Hilfe gehen, seien es Reinigungskräfte oder Personen, die an der Kasse und der Bar die Gäste bedienen. Die Gelder, die der Verein an den Filmverleih zahlen muss, sind vom Besuch abhängig. Der Verein möchte bald dem Bundesverband Kommunaler Kinos beitreten und hofft auf eine Förderung. Die Kinogänger werden die üblichen Kinopreise bezahlen. Dafür erhalten sie ein besonderes Programm. Ausgewählte Filme, als Schwerpunkt Literaturverfilmungen, aber auch Kurzfilme oder ältere, immer noch sehenswerte Filme sollen in Achern gezeigt werden. Damit wollen die Vereinsverantwortlichen das Publikum anlocken. Angesprochen sind Kinogänger aller Altersklassen, die Spaß an einem besonderen Kino haben. Den Schwerpunkt dürften wohl Kinder unter zwölf Jahren und Menschen über 50 Jahre bilden. Das Programm will der Verein in Abstimmung mit den Mitgliedern zusammenstellen.

