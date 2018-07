Markthändler wollen nicht auf den Marktplatz zurück

Start für neuen Flohmarkt Baden-Baden (co) - Beinahe mit Pauken und Trompeten wurde der neue Flohmarkt auf dem Campusgelände der Europäischen Medien- und Eventakademie am Samstag von Händlern und Schnäppchenjägern in Besitz genommen. Alle zeigten sich begeistert vom neuen Standort (Foto: co). » Weitersagen (co) - Beinahe mit Pauken und Trompeten wurde der neue Flohmarkt auf dem Campusgelände der Europäischen Medien- und Eventakademie am Samstag von Händlern und Schnäppchenjägern in Besitz genommen. Alle zeigten sich begeistert vom neuen Standort (Foto: co). » - Mehr