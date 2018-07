Aufsichtsrat für fusionierte Sozialstationen

(ar) - Der DRK-Ortsverein (OV) Rastatt wehrt sich gegen die geplante Fusion der beiden Kreisverbände Rastatt und Bühl/Achern. Der Vorstand empfiehlt seinen Delegierten, bei der Kreisversammlung am 20. Juli gegen die Verschmelzung zu stimmen (Foto: ar). » - Mehr

Bühl