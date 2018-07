Floriansjünger mit Leib und Seele

Der gelernte Karosseriebauer, der als Kind nach dem frühen Tod seiner Eltern bei seinem Onkel Friedrich Meier in Altschweier aufwuchs, widmete sein ganzes Leben der Feuerwehr und dem Dienst am Nächsten. Er trat im Dezember 1968 im Alter von 28 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr Bühl ein, absolvierte zahlreiche Lehrgänge und Ausbildungen. Im Jahr 1981 übernahm er das Amt des stellvertretenden Kommandanten. Zehn Jahre später wählten ihn die Bühler Floriansjünger zu ihrem Chef, ein Amt, das er bis Mai 2005 ausübte.

In der Ära Meier wurde der Fahrzeugpark der Bühler Feuerwehren auf den neuesten Stand gebracht. Angeschafft wurden: ein neues Tanklöschfahrzeug, ein Gerätewagen Transport, ein zweiter Rüstwagen, ein Löschgruppenfahrzeug, ein zweiter Kommandowagen und ein Vorausrüstwagen - sowie im Jahre 2005 ein neues Drehleiterfahrzeug.

Das große und uneigennützige Engagements Klaus Meiers wurde im Jahr 2005 mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold gewürdigt. 2006 verlieh ihm der damalige Oberbürgermeister Hans Striebel die Bürgermedaille der Stadt Bühl. Im gleichen Jahr ernannten ihn seine Feuerwehrkameraden zu ihrem Ehrenkommandanten. Der Kreisfeuerwehrverband Rastatt verlieh ihm seine Ehrenmitgliedschaft und überreichte die Verbandsehrenmedaille in Gold.

Doch Klaus Meier war nicht nur zur Stelle, wenn es brannte oder andere Hilfeleistungen der Feuerwehr gefordert waren. Er war auch gerne Fastnachter. Als Präsident der Narren vom Nordpol ging er in der Bütt. Für den SV Altschweier hatte er in jüngeren Jahren die Fußballschule geschnürt.

Zusammen mit seiner Frau Rita führte er von 1988 an den Karosseriebetrieb Erhard in Bühl. Wichtig in seinem Leben waren ihm seine Familie, der Betrieb und die Feuerwehr. Bis zum Ausbruch seiner Krankheit hatte er sich mit Leib und Seele für "seine" Feuerwehr eingesetzt. "Wir werden seine freundliche und fröhliche Art vermissen", sagte der Bühler Kommandant Günter Dußmann. Der Bühler Gemeinderat legte wenige Stunden nach Meiers Tod zu Sitzungsbeginn eine Gedenkminute ein. "Wir haben einen außergewöhnlichen Menschen und guten Kameraden verloren", so Oberbürgermeister Hubert Schnurr.

Die Trauerfeier findet am kommenden Mittwoch um 14 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul statt.