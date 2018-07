Pia Feigl glänzt mit der Traumnote 1,0 Bühl/Bühlertal (wv) - Wie positiv die Abiturienten das pädagogische und menschliche Klima im Technischen Gymnasium der Gewerbeschule Bühl erlebt hatten, wurde in der Abschlussfeier deutlich. Diese vereinte am Donnerstagabend Schüler, Eltern und Lehrer im Bühlertäler Haus des Gastes. Ein leistungsstarker Jahrgang verabschiedete sich: Ein Drittel der 45 Reifegeprüften hatte im Notenschnitt eine Eins vor dem Komma. Schulleiter Martin Schilli wandte sich an die Abiturienten: "Sie haben bei uns ein gutes Rüstzeug für Ihre berufliche Zukunft erhalten. Sie werden gebraucht, etwa bei der Entwicklung neuer zukunftsfähiger Produkte." So auch in der Elektromobilität. Der Jahrgang hatte sich ein sinnenfrohes Motto gewählt: "ABIER - ab heute tragen wir den Ranzen vorn!" TG-Abteilungsleiter Dr. Hermann Fallert begleitete Ranzen und Schüler humorgewürzt von der Grundschule bis zur "Jahrgangsstufe 2 der Qualifikationsphase" und gratulierte zum Abitur. Scheffel-Preisträgerin Lea Plöchinger meinte verschmitzt: "Die TG-Zeit hat uns schöne Erinnerungen, Freundschaften, Erfahrungen und vielleicht auch ein bisschen Wissen gebracht." Schülervertreterin Vanessa Jörger mahnte: "Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu genießen." Sie lobte die Mitarbeit von Abiturienten und Eltern bei der Gestaltung von Feier, A-Bierzeitung und A-Bierdeckeln. An ihre Klassen gaben Denise Welzel (Klassenlehrerin 13.1, Profil Informationstechnik), Klaus Kaufmann (13.2, Profil Mechatronik) und Tanja Linden (13.3, Profile Umwelttechnik sowie Technik und Management) unter großem Beifall die Zeugnisse aus. In Vertretung von Landrat Jürgen Bäuerle überreichte Schulleiter Schilli den Ehrenpreis des Landkreises an Pia Feigl aus Steinbach, die als Jahrgangsbeste einen Gesamtnotenschnitt 1,0 erzielte. Schulpreise für ebenfalls sehr gute Abiturschnitte von 1,3 bis 1,5 erhielten Fabian Zuber (Unzhurst), Michael Eisele (Kappelrodeck), Felix Lehnerer (Ottenhöfen), Rebekka Haas (Lichtenau), Tim Kohler (Bühlertal) und Lea Plöchinger (Altschweier). Mit Notenschnitten von 1,7 bis 1,9 erhielten ein Lob: Lydia-Sophie Krauß (Schwarzach), Tobias Krol (Baden-Oos), Maurice Ott (Renchen-Ulm) und Manuel Welle (Altschweier) sowie Paul Gassenschmidt, Simon Huh, Lisa Lahnstein und Mario Stolz. Als Beste der Profile Informations- und Umwelttechnik errangen Pia Feigl und Felix Lehnerer Förderpreise der Bosch GmbH. Den Preis der Schaeffler-Gruppe für die mathematisch-naturwissenschaftliche Bestleistung überreichte Bernhard Wolf, Leiter des LuK-Bereichs "Entwicklung Ausrücksysteme", an Mario Stolz aus Neusatz. Rebekka Haas wurde als Beste im Profil Technik und Management mit dem Preis der Stadtwerke Bühl ausgezeichnet, überreicht vom kaufmännischen Geschäftsführer Reiner Liebich. Preise für herausragende Fachleistungen in Mathematik, Chemie oder Physik errangen: Paul Gassenschmidt, Pia Feigl, Fabian Zuber, Mario Stolz, Felix Lehnerer, Manuel Braun und Simon Huh. Der Scheffel-Preis für hervorragende Leistung in Deutsch ging an Lea Plöchinger, der Friedrich-Ganter-Sprachpreis des Rotary Clubs Baden-Baden an Lisa Lahnstein (Balzhofen). Für die sportliche Bestleistung wurde Tobias Rummel aus Stollhofen mit der Alfred-Maul-Gedächtnismedaille ausgezeichnet.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Einsatzgebiet liegt im ganzen Murgtal Gernsbach (vgk) - Das neue Vorauslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach, Abteilung Gernsbach, das am Dienstagabend im Feuerwehrhaus in der Schwarzwaldstraße feierlich in Dienst gestellt wurde, ist echtes "Hightech". Das Schmuckstück kostete rund 220 000 Euro (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Das neue Vorauslöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Gernsbach, Abteilung Gernsbach, das am Dienstagabend im Feuerwehrhaus in der Schwarzwaldstraße feierlich in Dienst gestellt wurde, ist echtes "Hightech". Das Schmuckstück kostete rund 220 000 Euro (Foto: vgk). » - Mehr Bühl

Massemonster sichtbar gemacht Bühl (red) - Es ist eine Sensation: Astronomen haben erstmals Schwarze Löcher fotografiert. Bis die Aufnahmen zu sehen sind, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Gefertigt hat sie das Team des Event Horizon Telescope, das mehrere Teleskope verbunden hat (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Es ist eine Sensation: Astronomen haben erstmals Schwarze Löcher fotografiert. Bis die Aufnahmen zu sehen sind, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Gefertigt hat sie das Team des Event Horizon Telescope, das mehrere Teleskope verbunden hat (Foto: dpa). » - Mehr