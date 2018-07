Mitreißende Musik und super Stimmung Bühl (wv) - Musik mitreißend, Stimmung super, Wetter traumhaft - die Trachtenkapelle Moos durfte sich über den Start ihres Musikfests rundum freuen. Damit feierte sie zwei denkwürdige Daten auf einmal: Ihr 90-jähriges Bestehen als Orchester und ihr 45-jähriges als Trachtenkapelle. Sie ist in der Bühler Kaufherrentracht und mit ihrer Musik eine markante Botschafterin ihrer Heimat. Wegen des Doppeljubiläums hatte die Trachtenkapelle ihr Musikfest auf Freitag erweitert. Vorsitzender Jürgen Graß freute sich über den Erfolg dieses Auftakts: "Die Classic-Rock-Band ,Red Hot' hat viele Gäste von außerhalb angezogen. Der Open-Air-Festplatz hat sich dicht an dicht gefüllt." Die Musik von "Red Hot" sei super, schwärmten Besucher. Die Band elektrisierte unter anderem mit Welthits von AC/DC und Deep Purle. "Sie hat ehrlichen, authentischen Rock serviert", urteilte eine Wahl-Mooserin bayerischen Ursprungs, die sich mit den "rot-heißen" Rhythmen um Jahrzehnte verjüngt fühlte. Den Festsamstag eröffnete das von Simon Huck d. J. dirigierte Jugendorchester "SMS", der vereinigte Nachwuchs der Musikvereine Schwarzach, Moos und Stollhofen. Es begeisterte mit dynamischem, rhythmisch ausgefeiltem Spiel, etwa mit Hits von Michael Jackson und dem James-Bond-Knaller "Skyfall". Zum zweiten Orchester des Abends, der "Harmonie" Linx, hatte Stefan Beik die Fäden geknüpft: Der Linxer Musiker wohnt nun in Moos, spielt hier seit drei Jahren in der Trachtenkapelle. Da der Dirigent der Linxer, Mark Sven Heidt, wegen CD-Aufnahmen verhindert war, übernahm dessen Onkel Klaus Heidt die Stabführung. Munter moderiert von Oliver Fischbach, spannte die "Harmonie" einen Bogen vom "Bozener Bergsteigermarsch" über "Abba-Gold" bis zu Billy Joels "Leningrad". Solisten setzten Ausrufezeichen, Schlagzeuger Martin Glotz im "Solotrommlermarsch" und Flügelhornist Florian Weber in "Gabriellas Song". Eine weitere musikalische Verknüpfung erntete Riesenbeifall: Sebastian Tuschla-Hoffmann, Sohn des musikalischen Leiters der Trachtenkapelle Moos, dirigierte die Linxer, als sie den von ihm komponierten Marsch "Europas Klänge" spielten. Die Abendsonne sank hinterm Mühlbach. Das bunt altersgemischte Publikum genoss die sommerliche Stimmung unter freiem Himmel, die deftige Festküche und die mitreißende Musik der von Paul Hoffmann dirigierten Trachtenkapelle Moos. Von Christoph Nöltner charmant moderiert, erntete sie den ersten Jubel mit dem spritzigen Cancan aus "Zu Gast bei Offenbach". Das steigerte sich noch, als Trompetensolist Marco Haungs klangschön und charaktervoll "Power of love" im Herbert-Ferstl-Arrangement blies. Hellauf begeisterten Vanessa Kratzer, Sarah Nöltner, Celina Schaaf, Alina und Maren Graß als Quintett mit prickelnden "Swingenden Klarinetten". Sänger vertieften den Genuss, Vorsitzender Jürgen Graß in "Rote Lippen soll man küssen", Catrin Haungs in "Schuld war nur der Bossa Nova" und Sebastian Tuschla-Hoffmann in "Ich war noch niemals in New York". Dem standen begeisternde Instrumentalsolisten in nichts nach, Christoph Nöltner in Ferstls "Jubiläumspolka" und Roland Graß in der "Löffelpolka". Unter die absoluten Höhepunkte durfte man die folgenden drei rechnen: Die von einem Jüngst-Mädchen-Chor aus dem Publikum gezwitscherte "Schwarzwaldmarie", den runden Klang des Tenorhorn-Registers in "Bergheimat" und das fetzige "Rock mi heut Nacht" mit Sebastian Tuschla-Hoffmann und Manfred Trapp als Sängern sowie einer bezaubernden Volkstanzgruppe, gebildet aus den flottesten der flotten Mooser Musikantinnen.

