Nervenkitzel mit prominentem Besuch

Bühl (urs) - Spannung und Nervenkitzel ist bei der jährlich stattfindenden Kofferauktion im Bürgerhaus Neuer Markt immer garantiert. Am Samstag allerdings gab es ein bisschen Big Brother und Mallorca-Feeling gratis dazu. Das ZDF war vor Ort und drehte einen Beitrag für das Sendeformat "Fernsehgarten" mit Andrea Kiewel, auch kurz als "Kiwi" bekannt. Mit an Bord: Jürgen Milski, einigen Zuschauern vielleicht aus dem "Dschungelcamp" bekannt, der sich seit 20 Jahren als Sänger und Entertainer seine Brötchen verdient. Seine Anhängerschaft trifft man auch bei seinen Auftritten im "Oberbayern" und "Bierkönig" auf Mallorca. Milski präsentierte sich in glänzender Laune und ersteigerte zur allgemeinen Belustigung mit viel Tamtam mehrere Koffer. Diese Gepäckstücke werden dann laut ZDF-Redaktion am 29. Juli im "Fernsehgarten" live ausgepackt. Dazu wird der Sänger seinen neuen Song präsentieren. "Das kann ich heute schon verraten. Der Song heißt ,Wir schwören Mallorca die Treue'", lacht Milski. Ballermann-Stimmung pur schwappte am Samstag schließlich auch ins Bürgerhaus. Mit viel Trara ersteigerte der Ex-Dschungelcamp-Kandidat einen roten Koffer für sage und schreibe 330 Euro. Im Anschluss schunkelte Milski noch mit dem Publikum und sang den "Koffersong", der auf der Kofferauktion nie fehlen darf. Leider hatte die diesjährige Kofferversteigerung nicht so viele Besucher angelockt wie in den Jahren zuvor. An Auktionator Martin Clesle, wie immer in einem blaukarierten Anzug gekleidet, konnte es auf jeden Fall nicht liegen. Der schwang wie immer gekonnt seinen Auktionshammer und war schon ein grandioses Schauspiel für sich. Mit unglaublicher Geschwindigkeit wurde geboten und ersteigert - jedes Jahr aufs Neue faszinierend. 336 Artikel insgesamt kamen im Bürgerhaus unter den Hammer: Koffer in jeder Größe und Farbe, Surfbretter, Kinderwagen bis hin zu Handys, Tablets und Kameras. Auch ein Brautkleid war unter den Fundsachen, die das Auktionshaus Clesle aus Herbolzheim im Auftrag der Lufthansa AG Frankfurt, Eurowings GmbH Köln und Condor Flugdienste versteigert. Mitbieten durften wie immer alle Zuschauer ab einem Alter von 18 Jahren. Bereits ab 10 Uhr konnten die Besucher die Fundsachen in Augenschein nehmen und sich schon mal vorab anmelden, um ab 12 Uhr mitsteigern zu können. Viele nutzten daher die Zeit, um sich die Sachen vorab genau anzuschauen. Vor allem die Artikel in den Vitrinen wie Kameras oder Tablets wurden heftig umlagert, denn diese werden aus sicherheitstechnischen Gründen erst während der Auktion geöffnet. Alle anderen Gegenstände wurden auf großen Rollwagen zur Schau gestellt und konnten in Ruhe inspiziert werden. Immer wieder erstaunlich ist die Tatsache, was Leute so alles im Flugzeug zurücklassen. Vor allem eine riesige afrikanische Holzmaske sorgte für allerlei Gesprächsstoff. Doch hauptsächlich waren es die kleinen Dinge, die immer wieder für Lacher und Staunen sorgten: Überraschungsboxen (bis zu 120 Euro) oder ein chinesischer Schirm, ein portabler Grill, eine Bastet-Statue, die in Ägypten als Göttin der Fruchtbarkeit verehrt wird, oder ein paar Reitstiefel kamen so unter den Hammer. Während die einen noch eifrig im Versteigerungsfieber schwelgten, packten andere schon im Foyer ihre "Beute" aus. War im vergangenen Jahr ein siebenköpfiges BBC-Team vor Ort, kam das ZDF-Drehteam in diesem Jahr aus Wiesbaden. Jürgen Milski dagegen ist ein waschechter "Kölner Jung". Schon mal in der Zwetschgenstadt gewesen? "In Bühl direkt nicht", erklärt der Sänger mit dem breiten Kölner Dialekt, "aber als Kind habe ich mit meinen Eltern den Urlaub immer in Gengenbach verbracht. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an diese Region." Der "ZDF-Mallorca-Fernsehgarten" mit dem Beitrag der Kofferauktion in Bühl wird am 29. Juli um 11.50 Uhr ausgestrahlt.

