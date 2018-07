Alle bösen Geister rund um Eisental vertreiben

Bühl - Dass der Mississippi auch durch Müllenbach fließt, ist erstaunlich - jedenfalls die an dessen Ufern entstandene Musik, die erstaunlich vielfältig und lebendig geblieben ist. Es war ein Experiment, ein höchst erfreuliches, das der Schütte-Keller-Verein auf dem Gelände der Affentaler Winzer beim zweitägigen Festival "Blues bei die Affen" auf die Beine gestellt hat.

Sechs Top-Acts der deutschen Bluesszene gaben sich dort die Ehre und ließen bei besten Wetterverhältnissen für Blues- und Rockfans, die zum Teil weit her gereist sind, keine Wünsche offen. Schon das Programm des Eröffnungstags war dramaturgisch klug durchdacht. Allerdings war beim Auftritt des Solokünstlers Biber Herrmann die Anzahl des Publikums noch überschaubar.

An seinen ungeheuren Fähigkeiten kann es nicht liegen - was Biber Hermann hier an Akkorden und Tönen abliefert, ist schlichtweg sensationell! Ganz schlecht liegt man nicht, wenn man dabei an einen im Barrique gereiften Spätburgunder denkt. Denn Biber Hermann hat seine Berufskarriere mit vergorenem Traubensaft im heimischen Rheingau begonnen. Dann aber wechselte er zur Gitarre und ließ den Wein in Ruhe. Das ist gut so, denn sonst hätten wir nicht seine genialen Akkord-Sprünge, seine durchgegorenen Finger-Pickings und seine traumwandlerischen Texte gehört. Hermanns Dramaturgie besteht aus zupackenden Bluesnummern jenseits des 12er-Blues-Schemas. Knackige Rhythmen sind da zu goutieren, hoch melodische Balladen, zutiefst lyrische Passagen, und Texte, die Staunen machen. Seine Gitarrentechnik kann zuweilen eine ganze Band ersetzen, und wenn er auf einer Resonator-Gitarre Bob Dylan an die Wand spielt oder in einem Medley den Säbeltanz von Chatschaturjan einbaut, ist der Zuhörer schwer begeistert.

Kaum haben sich die Weinbänke mit bedeutend mehr Blues-Durstigen gefüllt, schlägt die Stunde für einen weiteren Gitarristen: Der sichtlich blasse Nick Woodland steht auf der Bühne im Schein der Abendsonne. Als er sein kraftvolles, erdiges Gitarrenspiel über den Platz fegen lässt, sieht so mancher bekanntere Saitenartist dagegen ziemlich blass aus. Die Begeisterung über diesen schrägen Vogel, dieses englisch-bajuwarische Unikum mit Zylinderhut, dessen Gitarrensound und die enorme Bandbreite an Stilrichtungen kennt vom Start keine Grenzen. Woodland schenkt mal richtig dreckigen Bluesrock à la John Lee Hooker, mal Reggae oder Ska inklusive Strandbar-Urlaubs-Feeling ins Weinglas, dann wieder Country-Rock-Zitate, was auch dem Sound seiner Pedal-Steel-Guitar zu verdanken ist. Seine prächtig aufspielenden Bandmitglieder stehen Woodlands Fingerfertigkeiten in keinster Weise nach, etwa Klaus Reichardt, der an seinem Keyboard die Hammond-Register zieht. Dies alles ist schlichtweg bester Sound zwischen Mississippi-Delta und Schartenberg.

Dass es in der weit gefächerten Blues-Szene auch noch schrägere Typen gibt, beweist der fulminante Dr. Will mit seinen Wizards als finaler Act des Abends. Er könnte glattweg dem James Bond-Film "Leben und sterben lassen" entsprungen sein, so sehr gleicht er als weiße Antwort dem Voodoo-Priester Baron Samedi. Sein ziemlich durchgeknalltes Outfit mit Zylinder und Federschmuck, sein sardonischer Ritt auf dem musikalischen Weinfass - man kann ihn auch als Höllenritt bezeichnen. Diese Verbindung von New Orleans-Rhythmen und durcheinander gewirbelten Voodoo-Klängen hat für das Publikum einen enormen Unterhaltungswert. Da feiert der Rock schweißtreibend mit, bis der Arzt kommt. Aber Dr. Will ist ja schon mit seinem Sezierbesteck alias Drumsticks zugange, und haut damit auf die Felle, dass man vorsichtshalber noch einen Schluck Grauburgunder zu sich nimmt. Mit seiner Trommelattacke vertreibt er alle bösen Geister rund um Eisental. Seine zuweilen an Tom Waits erinnernde Reibeisenröhre lässt das Skelett-Händchen wackeln, welches am Becken-Ständer die vermeintlich letzte Ruhestätte gefunden hat. Die ungewöhnliche Instrumenten-Kombination der Wizards mit Kontrabass und Banjo trägt für den wohlig-schaurigen Genuss ebenso bei. Das Samstags-Opening des Bluesfestivals ist also mehr als gelungen.