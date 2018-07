Brunnenplatz wird zum Jungbrunnenplatz

Bühlertal - Vielleicht sollte man den Bühlertäler Brunnenplatz ab sofort in Jungbrunnenplatz umbenennen. Denn genau als solcher entpuppte er sich beim zweiten Bühlertäler Open-Air, das 2016 noch wegen Regens in der Halle stattfinden musste. Am Samstag passte einfach alles: Ein herrlicher Sommerabend und zwei Bands sorgten für beste Laune unter den rund 350 Besuchern.

Die Frage "Beatles oder Stones?" war schnell beantwortet: Natürlich Rock 'n' Roll mit der Rolling-Stones-Coverband Bigger Bang und ihrem "Mick Jagger" Uli Heinzle.

Es war sicher eine gute Idee, als Opener Alex Kunz und Band zu engagieren. Die in der Umgebung bekannten Musiker eröffneten den lauen Sommerabend mit einer ruhig gespielten, zum Teil sehr interessant interpretierten Mischung von Rock-, Soul- und Pop-Hits. Der Mentor des Abends, Jürgen Brügel, und Roland Jung vom Orga-Team des Gewölbekellers Bühlertal kennen Kunz & Band von vielen Auftritten. Sie bewiesen damit nicht nur ein glückliches Händchen, sondern auch Sachverstand. Die vier Jungs bereiteten die gemischte Gästeschar, vom Teeniealter bis "hoch in die Siebzig" mit Titeln wie "Bad Moon Rising", "It never rains in Southern California" oder "Stand by me" auf den Höhepunkt des Abends vor.

Jürgen Brügel hat sich in der kurzen Umbaupause als bekennender Rolling-Stones-Fan ein T-Shirt mit dem Bandlogo Tongue and Lips (die berühmte herausgestreckte Zunge) übergestreift und bittet die "Stones" auf die Bühne. Ab sofort ist es vorbei mit der ruhigen Musik zum Zuhören. Wütende Gitarrenriffs eröffnen das Spektakel, und ein Derwisch stürmt auf die Bühne. Mick Jagger war einst einer jener Sorte Jungs, vor denen die Eltern in den 60er-Jahren immer ihre Töchter gewarnt hatten. Heute geraten einige diese Töchter (zum Teil bereits im Rentenalter) bei Stones-Konzerten in Ekstase, und die sie begleitenden Töchter verstehen die Welt nicht mehr.

Auf dem Brunnenplatz verstehen es Sänger Uli Heinzle und seine Band als Mick, Keith, Brian, Ron und Charlie die Stimmung schnell zum Kochen zu bringen. Sie spielen sie alle, die Hits aus der Ära der Rolling Stones wie "Let spend the night together", "Angie", "Under my thumb", "Brown Sugar", "Honky Tonk Woman" und auch Bob Dylans "Like a Rolling Stone". Ulrich Heinzle ist ein perfektes Double von Mick Jagger. Er zieht die berühmte Jagger-Schnute, steckt sich das Mikro in den Hosenbund und weiß mit seinen wilden Tanzschritten und Gesten auf dem Bühnenauslauf, selbst Oldtimer des Jahrgangs 1948 zu beeindrucken.

Wenn er dann noch von der Bühne springt und sich durch das Publikum bewegt, vergessen viele vor Begeisterung, dass er "nur" der "Uli aus Stuttgart" ist. Dazu kommen häufige Outfitwechsel, bei denen das rote Jäckchen und viel Glitter natürlich nicht fehlen dürfen. Die Tanzfläche vor der Bühne füllt sich langsam aber sicher. Inspiriert vom Hauptdarsteller springt irgendwann ein Gast auf die Bühne und tanzt mit dem Meister um die Wette. In Bühlertal besteht keine Gefahr, dass ihn sofort ein Dutzend Security-Männer in den Schwitzkasten nehmen.

Fazit: Ein absolut gelungener Abend für Jung und Alt. Für die hervorragende Bewirtung der Gäste sorgten das Gewölbekeller-Team und die Freiwillige Feuerwehr Bühlertal.