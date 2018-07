Geborgen, geachtet und gestärkt

Viel Musik und Gesang garantierten, dass der Gottesdienst beschwingt, locker und auch für die Kinder interessant war. Der Posaunenchor sorgte für die Begleitung und Tobias Rienth am Flügel. Häuser hatte unter anderem mehrere Bewegungslieder ausgesucht, die auch von den Erwachsenen freudig nachvollzogen wurden.

Zur Melodie des Liedes "Ich singe Dir mit Herz und Mund" gab es Textstrophen, die speziell auf das Kindergartenjubiläum ausgerichtet waren. Dies war quasi das Intro zu "Das Lied der bunten Vögel", einer tiefgründigen Geschichte, welche die Kindergartenkinder tänzerisch und gesanglich im Altarraum präsentierten.

Sie stellten dar, dass die fünf Vögel sehr viel mehr erreichen, wenn sie als Gruppe gemeinsam ihre Begabungen (in dem Fall ihre Stimmen) einsetzen, als wenn jeder Einzelne versucht, auf eine egoistische Solokarriere zu setzen. Da die Geschichte im afrikanischen Dschungel spielt, konnten auch viele der kleineren Kinder mitwirken und in die Kostüme von Baumschlagen, Affen, Krokodilen, Elefanten und Löwen schlüpfen. Reichlich Applaus war den jungen, mutigen Darstellern und ihren Erzieherinnen garantiert.

"Die bunte, lebendige Vielfalt, welche die Kinder spiegeln, ist eine große Bereicherung für alle", knüpfte Häuser an und präsentierte eine Jubiläumstorte. Darauf prangten fünf Kerzen für jedes Jahrzehnt und das Leitmotto "Geborgen - geachtet - gestärkt". Dieses umschließe nicht nur die Kinder, sondern gelte für alle in der Gemeinde. In Form von Kurzinterviews befragte er die Kindergartenleiterin Ulrike Harle-Lueb sowie ihre Kolleginnen Brigitte Jerebic und Birgit Kronberg danach, was das Motto im Kindergartenalltag bedeute. "Es ist Gottes bedingungslose Liebe, die wir spüren und weitergeben", formulierte die Leiterin.

"Zu unserem Jubiläumsgottesdienst passen gut die zwei Taufen", meinte Häuser. Getauft wurden Naemi Benner und Mats Wittenauer. Die anwesenden Kinder durften die überall in der Kirche verteilt stehenden Becher mit Wasser suchen, um damit den Taufstein zu befüllen. Häuser: "Wir wollen als Gemeinde Kinder und ihre Familien auf dem Glaubens- und Lebensweg begleiten. Weil wir Verantwortung übernehmen, leisten wir uns den Kindergarten." Er appellierte, den Kindergarten und die Arbeit mit Kindern durch Gebet, Mitwirken und durch finanzielle Gaben zu unterstützen.

Besucher konnten sich in den Räumen des Kindergartens, der 44 Plätze bietet und derzeit voll belegt ist, umsehen und informieren. Zum Kirchenkaffee hatten die Kindergarteneltern ein Kuchenbüfett zusammengestellt.

Jugendliche der Johannesgemeinde halfen kräftig mit bei der Bewirtung im Kindergartenhof. Dort präsentierten die Kinder ein zweites Mal ihr Stück mit den bunten Vögeln. Eltern und Kinder erhielten den Rahmen, um sich persönlich von Brigitte Jerebic zu verabschieden.

Nach fast 30-jähriger Tätigkeit im Johanneskindergarten tritt sie in den Ruhestand. Für sie gab es einen großen Verabschiedungsapplaus. "Sie wird uns allen sehr fehlen. Sie verdient ein großes, dickes Dankeschön mit Ausrufezeichen", formulierte Häuser und schloss das gesamte Team in den Dank ein.