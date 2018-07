Terminüberschneidungen ärgerlich

Rastatt / Stuttgart



Die IG Metall hat für Leiharbeiter am Daimler-Standort in Rastatt Verbesserungen erzielt. Dekra-Beschäftigte bekommen demnach eine Einmalzulage, mehr Transparenz im Arbeitsverhältnis, zudem wird in bestimmten Fällen auf die Probezeit verzichtet (Foto: dg).