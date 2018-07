Fünf Sterne Wellness als Abschiedsgeschenk

Den entsprechenden Wunsch hatte Bürgermeister Jürgen Pfetzer auf Vorschlag von Forstrevierleiter Klaus Vollmer an Weck gerichtet. Das Hotel sollte einen Baum ersetzen, der bisher als Schauobjekt diente, nun aber aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernt werden musste. Der Kurs hatte just ein kleineres Insektenhotel für die Schule in Unzhurst gebaut, bei dem die Grundschüler in der Projektwoche "Hotelinhalte" gesammelt hatten.

"Wir sagten zu", erinnert sich Weck, zugleich Konrektor der Schule. Den enormen Arbeitsaufwand, den so ein Projekt mit sich bringe, habe er in Kauf genommen, da er in wenigen Wochen in den Ruhestand gehe: "Das war mein Abschiedsgeschenk an die Gemeinde", sagt er verschmitzt. Ähnliches gelte auch für die Schüler: "Sie haben am Freitag ihre Abschlussfeier. Ihnen brachte das Insektenhotel, das sie für die Projektprüfung auswählten, Bestnoten ein."

Mit gutem Grund, wie er findet: Mit viel Elan sei das Team ans Werk gegangen und habe, trotz einiger Komplikationen bei der Umsetzung und der teils akribischen Arbeit, nie die Lust verloren. Die Schüler bestätigen: "Es hat total Spaß gemacht." Bei gewissen Erinnerungen seufzen sie allerdings noch immer: etwa bei dem Gedanken an das Gewicht des wasserfesten Dachs aus Bitumenschindeln, aufgrund dessen sie das Gesamtgewicht des Hotels auf rund 800 Kilo schätzen. "Es musste letztlich mit dem Lastwagen des Bauhofs auf Hundseck transportiert werden", so Weck. "Aufgestellt wurde es am 29. Juni, endgültig fertiggestellt am 3. Juli." Die hervorragende Qualität der Materialien spreche dafür, "dass wir quasi ein Ding für die Ewigkeit geschaffen haben".

Voraus gingen verschiedene Arbeitsstufen, auch das zeitaufwendige Recherchieren der im Waldgebiet verbreiteten Insekten. "Da fliegen teilweise andere Insekten als hier unten", sagt Jonas, der aus einer Imkerfamilie stammt.

Es folgte die gemeinsame Beschaffung des Materials, von Douglasienholz für das "Gerüst" des Hotels bis hin zu Zapfen im Wald und "Otterschwierer Stroh" als Inhalt für die "Hotelzimmer". Weck spendierte zudem eigenes, mindestens 100 Jahre altes Holz. Die Schüler verwendeten des Weiteren Materialien wie Lehm, Schilfrohr und Mauersteine. Zum eigentlichen Bau des Hotels, in den die Schüler im Februar einstiegen, nennt Jonas als Stichworte: "Viel Bohren und Sägen."

Die Feinarbeiten am Ende umfassten schließlich auch noch das Anbringen von Gitterdraht, um zu vermeiden, dass sich - in diesem Fall unerwünschte - Gäste wie Vögel oder Mäuse einquartieren, wie Weck berichtet.

Die Kosten des Projekts, immerhin rund 700 Euro, trägt die Gemeinde Ottersweier. "Das Einzige, was wir jetzt noch anbringen möchten, ist ein Schild." Auch ohne Info-Tafel freilich dürften die Insekten das Luxushotel (Pfetzer spricht augenzwinkernd von "Fünf-Sterne-Wellnesscharakter") schon jetzt für sich nutzen.