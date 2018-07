Erkundungen über den Homo Badensis Von Udo Barth Bühl - Nach seinem Erstlingswerk "PsychoBadisch: Mit dem König von Baden durchs Jahr" ist der Bühler Kabarettist und Künstler Jörg Kräuter mit "WortakroBadisch - Aus dem Tagebuch des Homo Badensis" erneut unter die Autoren gegangen. Bei dem im Murgtal geborenen Kräuter handelt es sich um einen wortakrobatischen Autor, nein eigentlich eher um einen "wortakroBadischen", weil seine kabarettistisch geschulte Lästerzunge in eben diesem Tal die Reife erhielt, einer Gegend, die gerade noch des abgemilderten alemannischen Idioms huldigt. Was aus Kräuters Gehirnwindungen den Weg findet, ist dabei beachtlich. Lesern dieser Zeitung ist er auch bekannt als wöchentlicher Kolumnist des "Quetschewurms", wobei er das scheinbar alltägliche Leben des Bühlers wortspielerisch auf 42 Prozent hochköchelt, auf das Niveau eines anständigen Quetschewassers. Seine literarischen Erkundungen über den Homo Badensis, also seine mal geliebten, mal eher nicht geliebten Badener, sind frech, spitz auf Messer formuliert, unschlagbar anthropologisch fundiert und soeben in Buchform erschienen. Während andernorts auf oberen Befehl die badische Flagge abgehängt wird, wird sie bei ihm strammgezogen. In seiner nicht immer wissenschaftlich beweisbaren Heimatkunde gibt Kräuter Auskunft darüber, dass der Badener einer Amöbe gleicht, also einer speziellen Lebensform, die veränderbar ist, aber sich doch mit bestimmten Merkmalen vom Rest der übrigen Menschheit unterscheidet. Solch einen Menschen zu beschreiben, kann nur einer, der sich dem Ureinwohner der von Tannenzapfen und Quetschewasser gesegneten Landschaft zwischen Tauber und Bodensee als feinsinniger Beobachter von Mittendrin annähert. So gelingt es Kräuter, dass sich der staunend lesende Mitbadener seiner Macken und Feinheiten des geistvollen Einsatzes der im hinteren Kehlkopf formulierten Worte immer wieder bewusst wird. Für Nichtbadener, also Menschen mit Migrationshintergrund, dürfte Kräuters Werk als Einstiegshilfe zu einer gelungenen Integration dienen. Als echter Badener war es ihm natürlich ein besonderes Anliegen, ein schönes Buch in einem badischen Verlag herauszubringen, einem Verlag in seiner Heimatstadt. Es ist erschienen im Casimir-Katz-Verlag (ISBN 978-3-938047-74-3), ist liebevoll mit Leinenrücken und Lesebändchen gestaltet, und weil Kräuter auch als bildender Künstler tätig ist, werden seine gnitzen Texte durch treffende Scherenschnitte ergänzt. Die Buchpremiere erfolgt am 19. Juli um 20 Uhr in der Bücherstube Gernsbach. Schon am Samstag hält der "König von Baden" Audienz beim Sommertheater im Baden-Badener Baldreitgarten.

