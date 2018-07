Mehr als 80 700 Kilometer gefahren Bühlertal (red) - Bereits zum fünften Mal war der RSV Falkenfels Ausrichter eines BDR-Marathoncups. Die vom Bühlertäler Radsportverein und der Bosch-Radsportgruppe durchgeführte Breitensportveranstaltung hat sich zu einem Großevent gemausert. Bewährt hat sich wieder der neue Standort im Gewerbeschulzentrum in Bühl. Dort starteten sieben ausgeschilderte Routen mit unterschiedlichen Längen. Waren im vergangenen Jahr beim Radsonntag noch knapp 450 Sportler auf den sieben von Streckenchef Rainer Müller ausgesuchten Routen unterwegs, konnte der Verein in diesem Jahr über 550 Teilnehmer begrüßen, die alle zusammen in der Summe 80720 Kilometer erradelt haben. In diesem Jahr waren es über 200 Radler, die die überaus herausfordernden Marathonrouten befuhren. Die 205-km- Runde mit rund 3000 Höhenmetern nahmen 115 Teilnehmer, die 242 km lange Strecke mit 4000 Höhenmetern 90 Marathonis in Angriff. Auf den 122 und 157 Kilometer langen Routen wagten sich 220 Radler, gut betreut von den RSV-Helfern auf den verschiedenen Kontrollstellen entlang der Route. Auf allen Strecken waren Getränke eine dankbar angenommene Erfrischung, berichtet der Verein. Besonders beliebte Verpflegungs- und Kontrollstelle war eine Brauerei in Ulm. Auf den 55 und 73 Kilometer langen Schleifen waren insgesamt 110 Teilnehmer unterwegs. Die AOK-Familientouren befuhren rund 45 Teilnehmer. Größte Gruppe in diesem Jahr war mit 14 Teilnehmern die RSG Unzhurst, gefolgt vom RSV Kartung mit zwölf und der Radsportgruppe Hansgrohe SE mit sieben Teilnehmern. Wie der Falkenfels weiter schreibt, zeigten sich alle Radler begeistert von der Streckenführung, den Helfern an den Verpflegungsstellen sowie am Start- und Zielbereich. Der BDR-Beauftragte Bruno Nettesheim bedankte sich bei dem RSV "Falkenfels" für die perfekte Durchführung der Großveranstaltung, wobei der RSV-Vorsitzende Willi Werner den Dank an alle Helfer weitergab, die sich in die Veranstaltung eingebracht haben.

