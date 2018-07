Abschlussfeier im Zeichen der Heiterkeit Bühl (kkö) - Insgesamt 133 Schüler der Carl-Netter-Realschule (CNR) haben es geschafft: Die Zehntklässler erhielten in einer unterhaltsamen Abschlussfeier im Bürgerhaus Neuer Markt, der es nicht an emotionalen Momenten fehlte, ihre Zeugnisse für die bestandene Mittlere Reife. Musikalische Akzente setzten die Schulband und die Big Band der CNR, jeweils unter Leitung von Markus Westermann und Stefanie Baumann. Mit der Lehrerband klang der offizielle Teil aus. Im Vordergrund stand freilich nicht die Musik, wenn auch einige der Zehntklässler in den Bands überzeugende solistische Parts lieferten. Dass der Abend im Zeichen der Heiterkeit stand, zeigte sich schon bei den "Gedanken zur Schulzeit", die Schülersprecher Romesa Tahiri und Emilio Muzurovic vortrugen - und dabei über die "Defizite der Lehrer" sinnierten, die "oft Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren". Dennoch ernteten Letztere, wie auch die Eltern, Dank "für die Ausdauer, Kraft und Energie, die Sie aufbringen". Damit wiederholten die Zwei zufällig fast genau den Wortlaut, den die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Greiter verwendet hatte: "Mut, Kraft und Energie" wünschte sie den Schülern für ihre Zukunft. Auch Schulleiter Steffen Faller setzte in seiner Rede auf Humor: Die "Bundeszentrale für die Verwertung entlassener Schüler" habe ihn angerufen, sagte er. "Sie haben mal wieder Personalbedarf." Die CNR könne interessante Leute liefern: Von redegewandten Damen ("jahrelanges Training im Unterricht") über gutaussehende Herren, "einige sehr von sich selbst überzeugt", bis hin zu zuverlässigen jungen Leuten, "die in jeder Woche mindestens zwei Mal zu spät kommen". Am Ende des Reigens stand indes die Überzeugung, "dass alle unsere Zehner über Mannschaftsgeist verfügen" - und den brauche es, um im Leben zu bestehen. Auch viele Zitate der Schüler, die er verlas, reflektierten den Wert des Zusammenhalts. Die Zeugnisübergabe war verbunden mit Statements der Klassenlehrer wie auch der Schüler, teils in Sketchform. Besonders nennenswert der Abschied der 10c: Die Laudatio der Schüler für ihren Lehrer Patrick Wolf sprach Bände, dieser wiederum hatte für "seine" 10c einen beeindruckenden Film über die Klassenfahrt nach Berlin gedreht, der Jubel erntete und stehende Ovationen verdient hätte. Weitere Klassen sorgten mit Fotos von der fünften Klasse bis heute für Amüsement. Auch Bürgermeister Wolfgang Jokerst gratulierte dem Jahrgang und lobte diesen ob eines Gesamtnotendurchschnitts von 2,2 "und 40 Schülern, die eine Eins vor dem Komma haben". Der Schulgemeinschaft, deren "klasse Atmosphäre" spürbar sei, dankte er, dass sie dies ermöglicht habe. Der Preis der Stadt Bühl ging an die Jahrgangsbesten Nadja Soßna und Eva Fritz, beide mit einem Notendurchschnitt von 1,0. Jacob Müller erhielt den Carl-Netter-Preis für besondere Leistungen im Fach Geschichte. Die 40 "Einserkandidaten" wurden mit Schulpreisen gewürdigt, die Sozialpreise des Fördervereins übereichten Faller und Konrektorin Stefanie Bublinski an Romesa Tahiri, neben ihrem SMV-Engagement auch Sängerin der Schulband, sowie, erstmals erweitert über den "Music Award" der CNR, an Ausnahmetrompeter Cedric Seifried. Der Vereinsvorsitzenden Anuschka Riebel-Seifried und Sabine Greiter dankte Faller mit Präsenten für ihren Einsatz beim Jubiläumsfest der Schule, "stellvertretend für die ganze Elternschaft".

