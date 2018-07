Aus Orkanholz Neues schaffen

(jo) - So hat die zerstörerische Orkanwalze namens Lothar, der im Dezember 1999 wütete und ganze Wälder dahinraffte, letztlich noch ihr Gutes. Die in Neusatz lebende und arbeitende Künstlerin Eva Schniedertüns Gornik hat Stämme umgeknickter Bäume zu Sitzen verarbeitet. Drei davon sind aktuell im Bürgerpark der Landesgartenschau in Lahr an der "Via Ceramica" auf- und ausgestellt: Drei grüne Stelen aus Zylinderblöcken und hohen Brettlehnen, die beim Schlendern in der grünen Umgebung aufgrund ihrer farblichen Tarnung erst beim zweiten Blick ins Auge fallen.

Doch sie werden entdeckt und besetzt. Die Künstlerin freut sich über viele positive Reaktionen. "Ich bekomme immer wieder Fotos, und die Leute schreiben mir, wie toll sie darauf gesessen sind." Zur Halbzeit der Landesgartenschau kann sie feststellen: "Die Sitze sind sehr beliebt."

Ihre Objekte sind aus über 60 Jahre alten Bäumen gefertigt, die im Waldgebiet rund um Neusatz entwurzelt wurden. Mit Waldarbeitern hatte die Künstlerin nach dem Orkan einige dieser Stämme ausgesucht, um sie in den folgenden Jahren zu bearbeiten. "Im Ganzen waren das 17 Stück." Die grünen Exemplare, die jetzt in Lahr zu sehen sind, waren die drei letzten Exemplare. In 18 Jahren waren sie schon "ganz grau geworden", wie Schniedertüns Gornik erzählt. Noch einmal machte sie sich an die Aufgabe, aus diesem altgewachsenen, zerstörten Holz etwas "Neues" zu schaffen, um so die Erinnerung an diese Bäume in anderer, künstlerischer Form zu erhalten.

Die ersten Baumstammsitze waren bereits im Jahr 2000 entstanden. Nur vier Jahre später wurden fünf rote Baumstammsitze als Installation "Stiller Platz" auf der Landesgartenschau Kehl/Straßburg präsentiert. Dem Ensemble für die Lahrer Gartenschau hat sie den Namen "Grüner Platz" gegeben. Das Grün beziehe sich zum einen auf das gelbgrünblaue Gartenschau-Logo, zum anderen stehe es für die Natur, für Wachstum, Frühling, Erwachen, Hoffnung, für Erdverbundenheit und pure Erholung, wie die Künstlerin deutet. Aber auch die Farben Rot, Blau und Gelb durften nach ihrem Verständnis bei der Gestaltung nicht fehlen, symbolisierten diese doch "die Buntheit und Vielfalt des Lebens". Das Rot stehe dabei für die innere Lebenskraft des Baumes und allen Lebens überhaupt. Gelb symbolisiere das Sonnenlicht, die Veränderung, Entfaltung und Leichtigkeit. Und das mediterrane, helle Blau stehe für Ruhe und Klarheit und einen "weiten Geist".

Ihre früheren Stühle waren über Kehl hinaus noch bei anderen Gelegenheiten ausgestellt, so auch im Bühler Raum unter anderem beim Schwarzacher Münster oder am Kloster Neusatzeck. Auch wurden Baumsitze angekauft.

Das grüne Trio ist nun der Abschluss. Eva Schniedertüns Gornik freut sich, dass es zur Landesgartenschau noch einen Kunstkatalog geben werde. Darin werden alle künstlerischen Arbeiten, die in Lahr zu sehen sind, gewürdigt - ein Druckwerk, um die Erinnerung festzuhalten. Aber noch kann sie die Besucher in Lahr einladen, auf ihren Baumstammsitzen Platz zu nehmen und "diesen Ort zu genießen".