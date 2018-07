Viele kleine Geheimnisse und Kostbarkeiten

An mehreren Stationen erhielten die Teilnehmer Informationen über das Hochwasserrückhaltebecken und die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt im Waldhägenich. Von der beeindruckenden Vielfalt an Singvögeln konnte sich die Radlergruppe selbst überzeugen. Eingehend wurde die Situation der Hägenichseen erläutert, und einige Teilnehmer erinnerten sich an Zeiten, an denen das Baden dort noch erlaubt war. "Alle wollen Naturschutz, aber dafür muss man auch etwas investieren und zurückstecken", stellte Doll klar, dass es ohne das Badeverbot dort keine Eisvögel, Haubentaucher und Libellen gäbe.

Die Bedeutung der Streuobstbäume als Lebensraum für den seltenen Steinkauz wurde ebenso thematisiert wie die Bedeutung der Wiesenflächen für Schmetterlinge, Feldhasen und weitere Tierarten, die der Mensch mehr und mehr zurück gedrängt hat. "Die Wiesen hier werden seltener gemäht, um die Artenvielfalt sichern zu können. Aber das führt zu Einbußen für die Landwirte, die dafür eine Entschädigung erhalten", erläuterte Doll.

Frank Lienhart, zweiter Vorsitzender des Vereins, zeigte sich beeindruckt, wie viele kleine Geheimnisse und Kostbarkeiten das Schutzgebiet beinhaltet. "Bei meiner nächsten Joggingrunde werde ich die Natur hier ganz anders wahrnehmen", meinte er und dankte Doll für die Führung.