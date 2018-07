Das Entdecken als spannende Herausforderung Bühl (mf) - Bis zum 5. August dient der Friedrichsbau wieder als ein "Ort der Inspiration und Künste in Bühl". Als solchen beschrieb der städtische Fachbereichsleiter Klaus Dürr den Ratsaal, als darin am Freitagabend die aktuelle Ausstellung mit Werken der Künstler Elke Zauner und Michael Göbel eröffnet wurde. (mf) - Bis zum 5. August dient der Friedrichsbau wieder als ein "Ort der Inspiration und Künste in Bühl". Als solchen beschrieb der städtische Fachbereichsleiter Klaus Dürr den Ratsaal, als darin am Freitagabend die aktuelle Ausstellung mit Werken der Künstler Elke Zauner und Michael Göbel eröffnet wurde. Den vielen Gästen der Vernissage riet der Vertreter der Stadt, sich auf die Kunstwerke einzulassen: "Elke Zauner lädt ein, in ihren Bildern zu suchen und zu finden. Michael Göbel lädt ein, sich mit zentralen Themen wie Privatheit und Öffentlichkeit oder Individualität und Konformität auseinanderzusetzen." Um dieser Einladung leichter folgen zu können, führte Ernst Schneider in die Ausstellung ein. Als Kunstlehrer, Künstler und Galeriebesitzer versteht er es, die Bedeutung, Wirkung und Gestaltung von Kunstwerken außerordentlich gut zu erklären und so einen Zugang für die Besucher zu ermöglichen. Doppelausstellungen gehörten zur Tradition der Ausstellungspraxis im Friedrichsbau, so Schneider. Die künstlerischen Positionen von Elke Zauner aus München und Michael Göbel aus Kassel wirkten auf den ersten Blick diametral entgegengesetzt. "Thema, Stil, Technik und eingesetzte Medien sind fundamental verschieden, was für uns Betrachter eine spannende Herausforderung bedeutet." Tatsächlich stehen den sehr farbigen Öl-Arbeiten von Elke Zauner Skulpturen aus unterschiedlichsten Materialien gegenüber. Eine auffällige, sehr interessante und viel bestaunte Präsentation ist Zauner mit städtischer Zustimmung an der Rückwand des Saals gelungen. Sie hat ein großformatiges Bild auf der Wand weitergemalt und es damit geöffnet. "Sie liebt die Farbe, malt mit Emotion, Risiko, Disziplin und Können", erklärte Schneider die expressiven Bilder, auf denen sich Flächen, Linien und Strukturen überlagern. Die konstruktiven Kompositionen mit Bezug zur Architektur rührten daher, dass die Künstlerin als gelernte Kirchenmalerin ein besonders Auge für Illusion, Farbwirkung, Wand, Gerüst und Licht habe. Während die Münchnerin innere Bilder in reine Malerei transformiert, arbeitet Michael Göbel planend und konstruktiv, mit hohem technischen Können und größter Sorgfalt - und multimedial. Im Friedrichsbau bespielt er mit seinen Skulpturen aus lackiertem Holz und geätztem Glas den Mittelteil, hat aber auch Fotografien und Zeichnungen hängen. Seine Motive sind Kulturobjekte, etwa Treppen. Er isoliert das Motiv der Treppe, baut sie nach und bringt sie in neue Zusammenhänge und auf eine andere Ebene. Vier solcher "Gedankengebäude" hat Göbel aufgestellt, und sie sind so konstruiert, dass sich der Betrachter über sie beugen muss. Seltsam schöne Fotografien hat er von diesen Treppen gemacht, bevor er sie eingeschlossen hat. Demgegenüber steht ein fragiles Kunstwerk aus geätztem Glas. Zwei gelbe Objekte ziehen in dieser Transparenz die Blicke auf sich. "Ich liebe diese abseitigen Farben", erklärte Göbel das merkwürdige Maisgelb. "Der Künstler nimmt den Dingen den schönen Schein und macht den Weg frei für andere Bedeutungen, für Gefahr und Ungewissheit", so Schneider. Am Ende sehe er nicht mehr den Gegensatz zwischen den beiden Künstlern, sondern eine Entsprechung. "Beide beziehen sich auf das Sehen, Erleben und Agieren von uns Menschen in unserer Welt."

