Nicht immer nur an die mühselige Arbeit denken Bühl (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Von Ortsvorsteher Jürgen Lauten war bei dessen Begrüßung auch der Wunsch zu hören, einmal nicht nur an die oft mühevolle Arbeit in den Reben zu denken, sondern sich auch einmal bei einem Fest in fröhlicher Runde der Unterhaltung und dem Wein zu widmen. Mit Hilfe der Vereine und der Affentaler Winzer, so Lauten, konnte auch beim 16. Eisentäler Dorffest in Folge wieder ein interessantes Programm auf die Beine gestellt und dem Festgelände das besondere Flair einer Open-Air-Veranstaltung verliehen werden. Mit dabei waren in diesem Jahr Tim Weberling für die Feuerwehr, Stefan Meier für die Schartenberghexen, Jürgen Metzger für den Musikverein, Willi Ernst für die Schartenbergschützen, Herbert Bauer für den Sportverein, Stefan Meier für die Affentaler Winzer, Cornelia Veit für die Kunstausstellung und geradezu unverzichtbar als Festmanager Thomas Huber. Humorvoll der Hinweis des Ortsvorstehers, dass nach einem Glas Wein oft die Kommunikation leichter falle, aber im Wein bekanntlich auch die Wahrheit stecke. Nicole I. ging bei ihren Grußworten auf ihre Kindheit ein, habe sie doch in ihren Mädchenjahren einen Traum gehabt: einmal Affentaler Weinkönigin zu werden. Dieser Traum ging in Erfüllung, und nun dürfe sie schon ein Jahr die Interessen der Winzer vertreten. Für Nicole Kist war dieser Samstag besonders erfolgreich, denn sie konnte die Weinguide-Ausbildung abschließen, und dem Studium für das internationale Weinmanagement in Heilbronn stehe nun auch nichts mehr im Wege. Da mundete ihr Lieblingswein, eine Scheurebe Spätlese lieblich, besonders gut. Mit Spannung sehe sie aber auch der noch einjährigen Regentschaft als Weinkönigin entgegen. Beste Unterhaltung boten die Musikerinnen und Musiker aus Unzhurst. die nicht nur ihre Instrumente beherrschten, sondern auch Gesangstalent bewiesen. Mit Alexander Weber begaben sie sich auf eine musikalische Weltreise vom Bodensee bis nach Lateinamerika. Und Birgit Metzinger gelang es, als humorvolle Moderatorin sogar Urlaubsstimmung zu wecken. Zu vorgerückter Stunde gehörte die Bühne dann der Partyband Celebration, die sowohl für eine unterhaltsame Nacht, als auch für viel Betrieb an den Versorgungsständen sorgten.

