Entblätterung erfolgt allenfalls moderat

Bühl



Eisentäler feiern Winzerfest Bühl (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Es ist das 16. in Folge (Foto: Mürb). » Weitersagen (bm) - Mit der flott vorgetragenen Marsch-Polka "Jubiläumsklänge" eröffneten die Unzhurster Himbeermusikanten unter der Leitung von Alexander Weber am Samstagabend bei herrlichem Sommerwetter das Eisentäler Winzerfest. Es ist das 16. in Folge (Foto: Mürb). » - Mehr